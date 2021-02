Am Dienstag beschäftigt sich der Nationalrat mit der Causa Blümel – und einem Misstrauensantrag gegen ihn. Wie die Grünen abstimmen werden, ist noch unklar

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler hält sich aus der Frage, ob die Grünen Finanzminister Gernot Blümel das Misstrauen aussprechen, heraus. Der grüne Klub gibt um 11 Uhr eine Pressekonferenz. Foto: APA/Punz

In der Causa rund um die Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Opposition für Dienstagnachmittag eine Sondersitzung einberufen.

Misstrauensantrag der FPÖ

Blümel wird dem Nationalrat Rede und Antwort stehen, mit Spannung wird aber auch der Misstrauensantrag gegen den Finanzminister erwartet, den die FPÖ einbringt. Die Ermittlungsergebnisse zur Causa Casinos hätten gezeigt, dass die ÖVP seit vielen Jahren in einer sehr engen Beziehung zum Glücksspielkonzern Novomatic stehe, erklärte der FPÖ-Abgeordnete im Ibiza-U-Ausschuss, Christian Hafenecker.

Die SPÖ und die Neos werden den Antrag unterstützen, wie die Grünen vorgehen werden, dürfte am Vormittag feststehen: Um 11 Uhr gibt es dazu eine Pressekonferenz. Stimmen sie mit FPÖ, SPÖ und Neos, dürfte die Koalition Geschichte sein.

Kogler hält sich heraus

Für Aufsehen sorgte diesbezüglich das Interview von Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler in der "ZiB 2" bei Armin Wolf am Montagabend. "Erstens weiß ich es nicht, und zweitens nehme ich darauf keinen Einfluss", sagte Kogler auf eine entsprechende Frage. Er sei nicht nur Parteichef, sondern vertrete derzeit auch die Justizministerin. Und es sei "wichtig, dass sich die Justiz hier raushält", merkte er an. Kogler ist aber trotz allem zuversichtlich: Er "gehe noch davon aus" und halte es "auch für wahrscheinlich", dass die Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode durchhält.

ORF

Die Grünen wollen die Korruptionsermittlungen nutzen, um ein Transparenzpaket – etwa für Reformen im Korruptionsstrafrecht und mehr Kontrollrechte für den Rechnungshof – durchzusetzen. Verhandlungen dazu werden von der Regierung aber dementiert. Ein erstes türkises Zugeständnis gab es am Montag mit der Zusage, einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt einzurichten. Dazu meinte Kogler, dass die ÖVP damit dem Druck der Grünen "endlich" nachgebe.

Zur Frage, ob Blümel zurücktreten soll, sagte der Vizekanzler, dass eine Hausdurchsuchung noch keine Anklage sei. Sollte es zu einer kommen, "wäre das etwas anderes", so Kogler. Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg. (red, 16.2.2021)