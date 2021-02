In dieser Galerie: 2 Bilder Die "Starmania"-Jury: Nina Sonnenberg (alias Fiva), Ina Regen, Tim Bendzko. Foto: ORF, Thomas Ramstorfer Arabella Kiesbauer moderiert. Foto: ORF, Thomas Ramstorfer

Wien – Von 1.700 Bewerberinnen und Bewerber haben es 200 bis zum Live-Casting geschafft und 64 sind bei "Starmania 21" mit dabei – 16 von ihnen gehen am Freitag, dem 26. Februar 2021, live um 20.15 Uhr in der ersten von zehn Live-Shows an den Start und eröffnen mit der ersten Qualifikationsrunde die Show in ORF 1. Wer von ihnen eine Runde weiter kommt und wer die Show verlassen muss, das entscheidet eine Jury, bestehend aus Sänger und Echo-Preisträger Tim Bendzko, Sängerin und Amadeus-Preisträgerin Ina Regen und Rapperin, FM4-Moderatorin und Autorin Nina Sonnenberg alias Fiva.

In den ersten vier "Starmania"-Ausgaben hoffen je 16 Kandidatinnen und Kandidaten auf jeweils acht Tickets für die nächste Runde. Nach jeder Einzelperformance entscheidet die Jury, wer als "Star" weiterkommt, wer ein "Stopp" bekommt und somit "Starmania" direkt verlassen muss und wer mit einem "Weiter" bis zum Ende der jeweiligen Sendung noch auf den Aufstieg hoffen darf.

Die Kandidaten der ersten Runde sind:

Maria Aschenwald: 34-jährige Kindergartenassistentin, aus Mayrhofen in Tirol.

34-jährige Kindergartenassistentin, aus Mayrhofen in Tirol. Vanessa Dulhofer: 16-jährige Schülerin, aus Traiskirchen in Niederösterreich.

16-jährige Schülerin, aus Traiskirchen in Niederösterreich. Diego Federico: 24-jähriger Südtiroler ist Musicaldarsteller, Lehrer und Choreograph

24-jähriger Südtiroler ist Musicaldarsteller, Lehrer und Choreograph Anja Fischthaler: 18-jährige Verkäuferin, kommt aus Vöcklabruck in Oberösterreich.

18-jährige Verkäuferin, kommt aus Vöcklabruck in Oberösterreich. Antoine Humbert: 29-jährige Künstler, lebt in Wien.

29-jährige Künstler, lebt in Wien. Noah Küng ist 20 Jahre alt, studiert, stammt aus Lustenau in Vorarlberg.

ist 20 Jahre alt, studiert, stammt aus Lustenau in Vorarlberg. Felix Larcher: 21-jähriger Verkäufer aus Ansfelden in Oberösterreich.

21-jähriger Verkäufer aus Ansfelden in Oberösterreich. Stephanie Madrian: 22-jährige Klagenfurterin und Studentin.

22-jährige Klagenfurterin und Studentin. Markus Manzl: Der 17-jährige Schüler kommt aus St. Johann im Pongau.

Der 17-jährige Schüler kommt aus St. Johann im Pongau. Sebastian Mucha: 24-jähriger Polizist, aus St. Aegyd am Neuwalde in Niederösterreich.

24-jähriger Polizist, aus St. Aegyd am Neuwalde in Niederösterreich. Teodor Munjas: 28-jähriger Wiener, Kundenberater in einer Werbeagentur

28-jähriger Wiener, Kundenberater in einer Werbeagentur Victoria Naglmair: 17-jährige Schülerin aus Schrems in Niederösterreich.

17-jährige Schülerin aus Schrems in Niederösterreich. Julia Novohradsky: 19-jährige Studentin aus Wien.

19-jährige Studentin aus Wien. Uwe Painer: 40-jähriger Drucktechniker aus Stögersdorf in der Steiermark.

40-jähriger Drucktechniker aus Stögersdorf in der Steiermark. Julia Sylvia Wastian: 18-jährige Studentin aus Brückl in Kärnten.

18-jährige Studentin aus Brückl in Kärnten. Lisa Wessely: 16-jährige Schülerin aus Horitschon im Burgenland.

Der "Starmania"-Fahrplan

Unter allen Sängern und Sängerinnen, die ein "Weiter" erhalten haben, werden die noch verfügbaren der insgesamt acht Tickets für die nächste Runde vergeben. Jene 32 Kandidatinnen und Kandidaten, die die Qualifikation gemeistert haben, gehen – aufgeteilt auf zwei Shows mit jeweils 16 Talenten – in den "Semifinalshows" an den Start. Dort entscheidet sich, wer die 16 Plätze (acht pro Semifinalshow) für die "Finalshows" ergattert. Das Voting-Prinzip der "Qualifikationsrunden" mit "Star", "Stopp" und "Weiter" wird beibehalten. In der ersten Finalshow singen die 16 verbliebenen Starmaniacs nach dem Prinzip der "Qualifikations-" und "Semifinalshows" um acht Tickets für die nächste Show.

Ab Show acht trifft das Publikum mittels Televoting die Entscheidung, wer weiter bei "Starmania 21" dabeibleibt. In dieser Ausgabe werden die acht Finalistinnen und Finalisten in vier Zweierpaarungen aufgeteilt und performen – mit ihrem Solosong – im direkten Duell gegen ihren Konkurrenten. Direkt nach den beiden Auftritten sind die Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt, wer von den beiden mittels Anrufs oder SMS in die neunte Show gevotet wird. Nach allen Auftritten ist noch einmal die Jury am Wort und vergibt unter den bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten zwei "Jury-Tickets" für die nächste Runde.

In der neunten Show singen somit sechs Talente um vier Finalplätze: Drei davon vergibt das Publikum mittels klassischem Televoting und einen vergibt die Jury. Danach gehen vier Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen um den Sieg. Beim Finale kommt es zu drei Publikums-Votings – nach den ersten Performances der vier Finalistinnen und Finalisten muss jener oder jene mit den wenigsten Stimmen die Show verlassen. Die Top drei performen ein weiteres Mal und wieder scheidet jener oder jene mit den wenigsten Votes aus. Beim finalen Duell der Top zwei gewinnt schließlich jener Kandidat oder jene Kandidatin mit den meisten Anrufen oder SMS. (red, 16.2.2021)