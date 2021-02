Katherine Winnick und Kylie Bunbury (re.) jagen einen Serienkiller in "Big Sky". Foto: Disney+

Am 23. Februar erweitert Disney sein Streamingangebot um den Kanal Star mit mehr als 270 Filmen und 80 Serien. Darunter sind erstmals auch zwei deutsche Produktionen, wie Disney bei einer virtuellen Pressekonferenz am Dienstag bekannt gab.

"Sam – Ein Sachse" erzählt die wahre Geschichte des ersten schwarzen Polizisten in der DDR. Die Hauptrolle spielt Tyron Ricketts. In "Sultan City" geht es um das Leben einer türkischstämmigen Familie in Berlin. Weitere deutsche Produktionen sollen folgen. Serien werden aber auch in anderen Ländern Europas produziert. Disney orderte in Frankreich, Italien und den Niederlanden. 50 weitere Produktionen sollen bis 2024 folgen. Mit Star will sich das Streamingangebot einen erwachseneren Anstrich geben. Ein Pin-Code soll Jugendschutz gewährleisten.

Investments verdoppeln

Man wolle bis 2024 Investments insgesamt mehr als verdoppeln – von vier auf acht bis neun Milliarden, sagte Disneys Country Manager Roger Crotti. Für mehr Inhalte mit Star steigen auch die Abopreise: Ab dem 23. Februar kostet Disney+ 8,99 Euro bzw. 89,90 Euro pro Jahr. Die derzeit noch aktuellen Preise für bestehende Kunden, die vor dem 23. Februar 2021 ein Abonnement abgeschlossen haben, werden für weitere sechs Monate beibehalten, wobei die Preisänderung zum monatlichen oder jährlichen Verlängerungsdatum nach dem 22. August 2021 in Kraft treten wird.

Disney hat rund ein Jahr nach dem weltweiten Start 95 Millionen Euro Abonennten. Bis 2024 sind 230 bis 260 Millionen angepeilt. Hauptkonkurrent Netflix hält bei derzeit 200 Millionen.

Neue Vertriebswege

Pandemiebedingt wurden wegen Kinoschließungen neue Vertriebswege beschritten. Diese würden beibehalten, sagte Crotti: "Kinoauswertung wird weiterhin eine große Rolle spielen." Wo Kinos geschlossen sind, werden Filme zuerst via Vip-Zugang auf Disney+ ausgespielt, anderswo gleichzeitig mit dem Kinostart – demnächst etwa bei "Raya und der letzte Drache" ab 5. März.

Der neue Star-Kanal ist am Beginn mit mehr als 270 Filmen und 80 Serien bestückt, darunter Abrufware von ABC Signature, 20th Television, FX Productions, etwa "24", "How I Met Your Mother", "Prison Break", "American Dad", "Grey's Anatomy", "The Walking Dead", "Sons of Anarchy", "Lost" und "The Simpsons" sowie Filme von 20th Century Studios, Searchlight, Touchstone, ESPN und National Geographic, etwa "Moulin Rouge", "Deadpool" und "Slumdog Millionaire".

Vier Serien starten auf Star neu: "Solar Opposites", "Helstrom", "Love, Victor" und "Big Sky". Geplant sind außerdem "The Drop Out", "Only Murders Building", "Dopesick" (Regie: Barry Levinson), Neues von Ryan Murphys "American Horror Stories", "Y The Last Man" nach DC Comics, "The Old Man" mit Jeff Bridges, "The Platform" und ein Projekt mit den Kardashians. (Doris Priesching, 16.2021)

