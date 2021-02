Das Bild von "Parasite" wurde von der Website "Multiplayer First" gefunden.

Rainbow Six Siege ist eines der erfolgreichsten Multiplayer-Spiele der Gegenwart. Im Jahr 2015 veröffentlicht, hat sich der Shooter, in dem zwei Fünfer-Teams gegeneinander antreten, zu einer E-Sport-Größe entwickelt und begeistert auch Millionen von Hobbyspielern. Der 2019 angekündigte Story-Ableger Quarantine lässt weiter auf sich warten und wird wohl aufgrund der laufenden Pandemie noch umbenannt.

Im ursprünglich für 2020 angekündigten Spiel soll sich alles um einen mutierten Virus beziehungsweise Parasiten handeln, der Menschen befällt und so eine weltweite Krise auslöst. Bis zu drei Spieler übernehmen die Rolle der Spezialeinheit Rainbow Six, die eine Lösung für das Problem finden soll. Spielerisch soll sich das Spiel an Rainbow Six Siege orientieren und ein ähnliches Spielgefühl bei den Waffen vermitteln. Auch die zerstörbaren Umgebungen, die man aus dem Multiplayer-Titel kennt, sollen es auch in das neue Spiel schaffen.



Der Titel Quarantine schien Ubisoft wegen der Covid-19-Pandemie offenbar unpassend, weshalb ein Screenshot im Playstation-Network mit dem Titel Rainbow Six Parasite kurzfristig für Verwirrung sorgte. Die Website "Multiplayer First" will ein passendes Bild zum neuen Titel gefunden haben, welches sie kürzlich veröffentlichten.

Kurz darauf meldete sich Ubisoft via "Eurogamer" zu der Thematik und stellte richtig, dass es sich bei Parasite um einen Arbeitstitel handle. Der finale Titel wird erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.



Ein offizielles Release-Datum hat das Spiel, egal wie es am Ende heißen wird, noch keines. Eigentlich für 2020 geplant, wurde es zusammen mit Far Cry 6 auf dieses Geschäftsjahr verschoben, welches mit März 2022 endet. In einer Aussendung hat sich der CFO von Ubisoft, Frederick Duguet, jedoch einigermaßen festgelegt. Er hält eine weitere Verschiebung für unwahrscheinlich. Sieht man sich die Release-Geschichte von Ubisoft an, kann man von einer Veröffentlichtung im Herbst 2021 oder Frühjahr 2021 ausgehen.

Ursprünglich war das Game für PS4, Xbox One und PC angekündigt. Nach den Verschiebungen wird man wohl auch an angepassten PS5- und Xbox-Series-X/S-Versionen arbeiten.



Das Jahr der Verschiebungen

Seit 2020 kam es bereits zu zahlreichen Release-Verschiebungen im Games-Bereich. Man muss also nicht davon ausgehen, dass Ubisoft auch inhaltlich aufgrund der anhaltenden Pandemie Änderungen am Spiel vornimmt und man deshalb hinter dem ursprünglichen Zeitplan liegt. Viel eher dürfte man aufgrund von Covid-19 mehr Zeit für eigene Produktionen benötigen, wie auch im Falle von Far Cry 6. Im letzten Quartalsbericht, der Anfang Februar veröffentlicht wurde, ging man in jedem Fall auf die Thematik ein. "Remote-Arbeit hat uns vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. Bei Ubisoft ermöglichen uns die Erfolge von Assassin's Creed Valhalla und Just Dance 2021 unseren anderen Spielen mehr Zeit bis zur Fertigstellung zu ermöglichen."



Rainbow Six Siege



Die Spiele-Serie Rainbow Six basiert auf dem Buch "Operation Rainbow" von Tom Clancy. Seit 1998 veröffentlicht Ubisoft Spiele zu der Thematik. Zunächst als sehr strategische Solo-Games angelegt, kamen später auch Ableger, die einen kooperativen Modus boten. 2015 kam der bisher letzte Teil der Serie, das sehr erfolgreiche Rainbow Six Siege. Zunächst hatte das Spiel mit schweren technischen Problemen zu kämpfen, dennoch blieben die Fans aufgrund des spannenden Spielkonzepts treu.

Die zerstörbare Umgebung, die ständig neu hinzukommenden Charaktere und die wachsende Relevanz im E-Sport machen das Game zum Dauerbrenner für Ubisoft, das sicher noch die nächsten Jahren weiterlaufen wird. (aam, 16.2.2021)