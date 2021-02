Der Worldrun findet am 9. Mai statt (also am Muttertag). Und dass er nicht als Großevent ("Flagshiprun"), sondern nur per App stattfinden wird, bestätigt im Nachhinein die Vorsicht all jener, die Frühjahrs- und Sommerevents in den Herbst verlegten – auch wenn das die MacherInnen vieler "traditionell" im Herbst stattfindenden Bewerbe vergrätzt. Ich verstehe beide Seiten, weiß aber auch keine echte Alternative. Nicht für die Veranstalterszene, aber auch nicht für das Laufvolk. Hin und wieder einen virtuellen Wettkampf zu laufen ist eh ganz okay – aber in Wirklichkeit und auf Dauer ist App-Rennerei halt doch reichlich unsexy.