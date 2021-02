Der Ethikfilm über Sterbehilfe ist 22.30 Uhr in ORF 2 zu sehen, zuvor geht es in "Schauplatz Gericht Spezial" um "Die letzte Entscheidung"

Die Vorsitzende (Barbara Auer) leitet die Anhörung im Fall von Richard Gärtner (Matthias Habich, li.), der von Rechtsanwalt Biegler (Lars Eidinger) vertreten wird. Foto: ORF/Constantin Film/Julia Terjung

Wien – Die Ausstrahlung von Ferdinand von Schirachs Ethikdrama "Gott" war für 23. November 2020 geplant, zeitgleich mit der ARD und dem Schweizer Fernsehen SRF. Wegen des Terroranschlags in Wien wurde der Film mit Lars Eidinger, Ina Weisse, Ulrich Matthes wie berichtet verschoben. Jetzt steht der Ausstrahlungstermin fest, ORF 2 zeigt "Gott" am 4. März um 22.30 Uhr. Zuvor geht es ab 20.15 Uhr in einem "Schauplatz Gericht – Letzte Entscheidung" um das Thema Sterbehilfe.

Anders als die ARD oder das SRF verzichtet der ORF auf das Zuschauervoting im Anschluss an den Film, der ORF argumentierte im Herbst 2020 mit der unterschiedlichen Rechtslage. Nach der Ausstrahlung in der ARD stimmten im November 70,8 Prozent für den Tod der Hauptfigur, in der Schweiz waren 68 Prozent für die Abgabe des todbringenden Medikaments. (red, 16.2.20211)