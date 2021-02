Was der größte Unterschied zwischen dem Klassiker und der neuen Serie ist und was bei einem Entzug im Körper passiert: Suchtexpertin Gabriele Fischer im "Serienreif"-Gespräch

Auch in der Neuauflage von "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" wird massig H gedrückt. Foto: Amazon Prime Video

40 Jahre ist es her, dass "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" in die Kinos gekommen ist. 40 Jahre später erscheint die Neuauflage als Serie auf der Streamingplattform Amazon Prime Video. Das "Serienreif"-Team hat sich aufgemacht, den Klassiker ein weiteres Mal unter die Lupe zu nehmen. Dafür steht die Suchtexpertin der Med-Uni Wien, Gabriele Fischer, mit Rat und Tat zur Seite und erklärt, was sich seitdem in der Drogenszene getan hat, was der Körper während eines Entzugs durchmacht und was sie von der Neuauflage hält. Die Fragen stellen wie immer Doris Priesching und Thorben Pollerhof. (red, 18.2.2021)

Zum Nachlesen:



Suchtexpertin zu Christiane F.: "Drogenrückfall ist kein Versagen"

Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: sky