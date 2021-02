Thomas (Ulrich Tukur) versucht nach einem schweren Schicksalsschlag einen Neuanfang als Kneipenbesitzer: "Meeresleuchten" – 20.15 Uhr, ARD. Foto: WDR

20.15 DRAMA MIT ULRICH TUKUR

Meeresleuchten (D 2021, Wolfgang Panzer) Um mit der Trauer um seine verunglückte Tochter besser zurechtzukommen, beginnt Thomas (Ulrich Tukur) an der Ostseeküste ein neues Leben als Kneipenbesitzer. Sibel Kekilli, Kostja Ullmann und Ursina Lardi sind auch dabei. Bis 21.45, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Dok1: Überlebt – Was uns der Tod über das Leben erzählt Lisa Gadenstätter trifft auf Menschen, die dem Tod ins Auge blicken mussten. Einer davon ist Ex-Politiker Herbert Haupt (FPÖ), der 14 Autounfälle und noch viel mehr überlebte. Bis 21.05, ORF 1

20.15 NICHT IMMER NUR HÜTTENGAUDI

Heimat Österreich: Nur Weiß am Horizont – Erlebnis Berghütten Österreichs Berghütten sind abgeschiedene Orte. Trotzdem oder gerade deswegen ist ihre Faszination ungebrochen. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Das geheime Leben der Rothirsche Er gilt als der König der Wälder: der Rothirsch. Nach der Paarungszeit muss er den Rest des Jahres extremen Aufwand betreiben, um die körperlichen Reserven wieder aufzufüllen. Bis 21.10, Servus TV

21.30 DISKUSSION

Pro und Contra: "Reibebaum Tirol – Wie belastet ist die Beziehung zum Lieblingsnachbarn Deutschland?" Darüber diskutieren: Christoph Walser (Präsident Wirtschaftskammer Tirol, Bürgermeister Thaur, ÖVP), Ralf Beste (Botschafter Bundesrepublik Deutschland in Wien), Anneliese Rohrer (Journalistin und Kommentatorin), Hans-Peter Hutter (Stellvertretender Leiter Institut für Umwelthygiene und Medizin Universität Wien) und Norbert Mauser (Mathematiker Universität Wien, Direktor Wolfgang Pauli Institut). Bis 22.45, Puls 24 und um 22:50 Uhr auf Puls 4

22.05 DOKUMENTATION

Die Erfindung eines Mörders: Der Fall Bruno Lüdke Es war Mario Adorfs erste große Rolle: der Massenmörder Bruno Lüdke in Nachts, wenn der Teufel kam. Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass der dargestellte Kriminalfall den historischen Tatsachen entspricht. Lüdke (1908–1944) wurde beschuldigt, 84 Frauen ermordet zu haben. Doch die Geschichte beruht auf manipulierten Ermittlungen der Kriminalpolizei in Nazideutschland. Bis 23.00, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Julian Assange – Neun Jahre unter Arrest Seit neun Jahren lebt der Wikileaks-Gründer und Aufdecker Julian Assange unter Arrest. Über ihm schwebt nach wie vor die Gefahr einer Auslieferung an die USA, wo ihm eine lange Haftstrafe droht. Für Menschenrechtsorganisationen stehen mit der Kriminalisierung des Wikileaks-Gründers Presse- und Informationsfreiheit auf dem Spiel. Bis 23.05, ORF 2

22.50 TALK

Maischberger. Die Woche Der Microsoft-Gründer Bill Gates spricht über Corona-Impfungen, Verschwörungstheoretiker und den Klimawandel. Das Interview ist vorerst nur in einer Kurzfassung zu sehen. In voller Länge sendet es Tagesschau 24 am Donnerstag um 21.45 Uhr. Zum Thema Corona diskutieren bei Sandra Maischberger u. a. Tagesthemen-Moderatorin Pinar Atalay, Constanze von Bullion (Süddeutsche Zeitung) und n-tv-Wirtschaftschef Ulrich Reitz. Bis 0.05, ARD

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Kriegsverbrechen – Australiens Schande Australische Soldaten haben bei ihrem Einsatz in Afghanistan gegen die Taliban mindestens 39 Zivilisten "unrechtmäßig" getötet. Zu diesem Ergebnis kommt ein Untersuchungsbericht der australischen Streitkräfte. Bis 23.50, ORF 2