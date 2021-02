Besser als Fernsehen: "Frau Holle" im Rabenhof-Theater! Foto: Ingo Pertramer

LITERATUR

Genug gelesen im stillen Kämmerlein! Seit Monaten können in den heimischen Literaturhäusern keine Veranstaltungen und Lesungen stattfinden, was wesentlich auch den Austausch der Gäste untereinander über Literatur einschränkt. Die Aktion Sprechstunde mit Publikum will Abhilfe schaffen und sorgt dazu am Donnerstag (ab 18 Uhr) für digitale Zusammenkünfte. Beteiligt daran sind zehn Institutionen von der Alten Schmiede, der Österreichischen Gesellschaft für Literatur und dem Literaturhaus in Wien über das StifterHaus in Linz und das Felder-Archiv in Bregenz bis zum Musilhaus in Klagenfurt und den Literaturhäusern am Inn (Innsbruck) sowie in Graz, Mattersburg und Salzburg. Literaturvermittlerinnen und teils auch Autoren stehen zum Gespräch bereit. Genaue Informationen auf der jeweiligen Website. (wurm)

THEATER

Märchen enden – und mögen sie auch noch so erschreckende Erfahrungen bergen – dann doch oft mit einem Happy End. Diese Option aufs Gute kann man sich in einer Pandemie wie dieser nicht oft genug vor Augen führen. Inszenierungen von über einem halben Dutzend von ihnen, von Frau Holle über Das tapfere Schneiderlein bis zum Rumpelstilzchen, stellt das Wiener Rabenhof-Theater derzeit kostenfrei auf rabenhoftheater.com zur Verfügung (ab sechs Jahren). Niemand muss mehr darauf warten, bis die Eltern Zeit zum Vorlesen finden. Im Füllhorn wartet indes noch mehr. Auch die "Classic for kids"-Aufführungen, in denen sich mythologische und andere literarische Helden und Heldinnen tummeln (ab elf Jahren), stehen auf Abruf: König Artus, Die Nibelungen oder Robinson Crusoe. Kopfhörer auf und klick! (afze, 16.2.2021)