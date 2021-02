In dieser Galerie: 3 Bilder Gratulationen von einer an die andere Weltmeisterin. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER Doppeltes Glück: Katharina Liensberger und Marta Bassino.

Foto: AFP Faivre krönte sich zum Weltmeister bei den Herren.

Foto: APA/AFP/Solaro

Cortina d'Ampezzo – Katharina Liensberger hat im neu geschaffenen WM-Parallelbewerb die Goldmedaille gewonnen. Die 23-jährige Vorarlbergerin musste sich am Dienstag bei der Premiere dieser Disziplin bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo im Finale zunächst der Italienerin Marta Bassino geschlagen geben.

Die beiden kamen zeitgleich ins Ziel, Bassino bekam für die schnellere Zeit im zweiten Lauf Gold. Nach rund 30 Minuten wurde aber das Ergebnis korrigiert: Auch Liensberger durfte auf die oberste Stufe des Siegerinnenpodests. Bronze ging an die Französin Tessa Worley, die im kleinen Finale die US-Amerikanerin Paula Moltzan besiegte.

"Es gibt ein eindeutiges Reglement, das sehr wohl zeitgleiche Läuferinnen zulässt", sagte ÖSV-Frauen-Cheftrainer Christian Mitter in einer ersten Reaktion. "Wir haben schon auf der Strecke diskutiert, dass die Regel, die schnellere aus dem zweiten Run gewinnt, eigentlich ein Wahnsinn ist."

ÖSV-Sportdirektor Toni Giger soll beim Skiverband Fis interveniert haben, dass es zwei Goldmedaillen geben müsse. Nach diesem Hinweis erfolgte die Ergebniskorrektur. Es war die insgesamt 100. Goldmedaille für den ÖSV bei Alpinski-Weltmeisterschaften.

Es ist Liensbergers erste Einzelmedaille nach Team-Silber 2019 in Aare. Für den ÖSV ist es die insgesamt 298. Medaille bei Weltmeisterschaften. Die Schallmauer der 300 Medaillen könnte also in Cortina auch noch fallen.

Vierte Gold-Medaille in Cortina für den ÖSV



Für Österreichs Damen war es die erste Medaille bei Weltmeisterschaften nach zehn sieglosen Bewerben. Für den ÖSV ist es die vierte Gold-Medaille in Cortina nach jenen durch Vincent Kriechmayr (Abfahrt, Super-G) und Marco Schwarz (Kombination).

Der Titel bei den Herren ging an den Franzosen Mathieu Faivre, Silber holte sich der Kroate Filip Zubcic, Bronze der Schweizer Loic Meillard. (luza, APA, 16.2.2021)

Endstand Damen:

1. Katharina Liensberger (AUT)

1. Marta Bassino (ITA)

3. Tessa Worley (FRA)

4. Paula Moltzan (USA)

5. Tina Robnik (SLO)

6. Federica Brignone (ITA)

7. Wendy Holdener (SUI)

8. Maryna Gasienica-Daniel (POL)

9. Coralie Frasse Sombet (FRA)

10. Nina O'Brien (USA)

11. Andrea Filser (GER)

12. Piera Hudson (NZL)

13. Estelle Alphand (SWE)

14. Stephanie Brunner (AUT)

15. Alex Tilley (GBR)

16. Meta Hrovat (SLO)

Endstand Herren:

1. Mathieu Faivre (FRA)

2. Filip Zubcic (CRO)

3. Loic Meillard (SUI)

4. Alexander Schmid (GER)

5. Luca de Aliprandini (ITA)

6. Fabio Gstrein (AUT)

7. Linus Strasser (GER)

8. River Radamus (USA)

9. Stefan Luitz (GER)

10. Zan Kranjec (SLO)

11. Marco Odermatt (SUI)

12. Samu Torsti (FIN)

13. Iwan Kusnezow (RSF)

14. Timon Haugan (NOR)

15. Stefan Hadalin (SLO)

16. Mattias Rönngren (SWE)

Reaktionen:



Katharina Liensberger (AUT/Gold), nachdem sie (soeben) nachträglich zur Weltmeisterin gekürt worden war: "Oh mein Gott. Das ist ja megacool, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kenne mich gerade gar nicht aus. Es ist einfach nur genial. Eine Goldmedaille zu gewinnen, ist etwas ganz Spezielles. Es ist ein Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist."

Christian Mitter (ÖSV-Damen-Rennsportleiter): "Das Reglement besagt eindeutig, dass es im kleinen und großen Finale sehr wohl Ex-aequo-Platzierungen gibt. Wir haben schon am Hang diskutiert, dass die Regel eigentlich ein Wahnsinn ist. Toni (Anm.: Giger) hat dann das Reglement noch einmal ausgegraben und bei der Jury nachgefragt, und jetzt gibt es gerechterweise zwei Goldmedaillen. Die Regeln sind in diesem Bewerb noch relativ wenig ausgegoren. Wir haben uns diese Medaille verdient. Zuerst hat es mich schon brutal angezipft, dass es zeitgleich nur Silber ist, aber jetzt passt es super."

Toni Giger (ÖSV-Sportdirektor): "Es ist plausibel, wenn zwei gleich schnell sind, dass sie dann auch ex aequo sind. Wir haben Gott sei Dank nachgeschaut. Interessanterweise hat die Jury das Reglement auf den ersten Touch nicht ganz im Kopf gehabt."

Marta Bassino (ITA/Gold): "Es war wirklich ein großartiger Fight. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin unendlich dankbar, dass ich hier in meiner Heimat den Sieg feiern darf."

Tessa Worley (FRA/Bronze): "Ich hatte viel Spaß, ich habe ja erst in dieser Saison in Lech begonnen, Einzel-Parallerennen zu fahren. Heute habe ich mich gut gefühlt, ich wollte nur attackieren."

Federica Brignone (ITA/6.): "Ich bin wirklich, wirklich verärgert. Der Kurs war so nicht fair. Ich bin richtig angepisst. Man kann keinen Parallel-Bewerb mit so unterschiedlichen Kursen setzen."

Stephanie Brunner (AUT/14.): "Wenn am den Start verschläft, sind die fünf Zehntel gleich einmal weg. Ich habe noch alles probiert, es war leider zu langsam. Ich habe das nicht zu oft trainiert, da müsste man mehr Bewerbe machen. Wenn nur einer im Jahr ist, ist das ein bissl schwierig."

Fabio Gstrein (AUT/6.): "Zwei Hundertstel tun weh, vor allem, wenn ich so viel aufhole. Ich habe noch zu viele Fehler gemacht, aber damit kann ich weiterarbeiten. Unterschiede hast bei den Kursen immer, aber wir fahren ja deshalb jetzt Re-Runs."