Toshihiro Nikai, Generalsekretär der Liberaldemokratischen Partei: "Es ist wichtig, zu verstehen, welche Art von Diskussionen stattfinden. Schauen Sie sich das an, darum geht es." Foto: APA

Tokia – Japans Regierungspartei reagiert auf einen Sexismus-Streit, den der Chef der Olympischen Spiele in Tokio ausgelöst hatte. Er sagte, dass Frauen bei Treffen zu viel redeten. Nun will Japans Regierungspartei Frauen bei wichtigen Treffen dabei haben – aber nur, wenn sie nicht reden. Die regierende Liberaldemokratische Partei hat vorgeschlagen, dass fünf weibliche Gesetzgeber als Beobachterinnen an den wichtigsten Treffen der Partei teilnehmen sollen.

Toshihiro Nikai, der 82-jährige Generalsekretär der Partei, sagte am Dienstag, er habe die Kritik gehört, dass der Vorstand der Partei von Männern dominiert werde, fügte aber hinzu, dass die Vorstandsmitglieder gewählt würden. Aber es sei wichtig für die weiblichen Mitglieder der Partei, sich den Entscheidungsprozess der Partei "anzuschauen."

Meinung separat einreichen

"Es ist wichtig, zu verstehen, welche Art von Diskussionen stattfinden. Schauen Sie sich das an, darum geht es", sagte Nikai. Die Beobachterinnen dürfen während der Sitzungen nicht sprechen, können aber ihre Meinung separat beim Sekretariat einreichen, berichtete die Tageszeitung "Nikkei".

Yoshiro Mori, der Chef des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, war vergangene Woche zurückgetreten, nachdem abfällige Bemerkungen über Frauen, die bei Sitzungen zu viel sprechen und diese zu lang machen, im In- und Ausland Gegenreaktionen ausgelöst hatten.

Tief verwurzelter Sexismus

Die Äußerungen des 83-jährigen ehemaligen Premierministers sind eines der Beispiele, die zeigen, wie tief der Sexismus in der japanischen Gesellschaft verwurzelt ist. Auf dem Global Gender Gap Index 2020 des Weltwirtschaftsforums liegt Japan auf Platz 121 von 153 Ländern – der schlechteste Wert unter den fortgeschrittenen Ländern – und schneidet bei der wirtschaftlichen Teilhabe und der politischen Mitbestimmung von Frauen schlecht ab.

Diese Woche forderte eine Gruppe weiblicher Abgeordneter der Liberaldemokratischen Partei Nikai auf, den Anteil von Frauen in Schlüsselpositionen der Partei zu erhöhen. Aber die Forderung, dass weibliche Beobachterinnen bei Versammlungen still sein müssen, hat Kritik auf sich gezogen, dass die Partei nicht am aktuellen Stand der Diskussion sei.

Gesetzgeber der Opposition verspotteten es als "Feldzug", während Twitter-Nutzer sagen, dass sich die männerzentrierte Sichtweise der Partei seit der Mori-Kontroverse nicht geändert hat.

"Eine PR-Übung"

"Die Leute werden die Frauen einfach als eine Art PR-Übung hinstellen", sagte Belinda Wheaton, eine Kultursoziologin an der Universität von Waikato in Neuseeland, zu Reuters. "Ich denke, es ist wahrscheinlich an der Zeit, Fragen zu stellen, warum wir das Gefühl haben, dass Männer in ihren 70ern oder 80ern diese Rollen besser erfüllen können als ein Mann in ihren 40ern oder 50ern oder eine Frau", sagte Wheaton.

In den sozialen Medien machten auch Kommentare von Kengo Sakurada, Chef einer mächtigen japanischen Wirtschaftslobby, die Runde, der sagte, Japans gläserne Decke sei "teilweise die Schuld der Frauen". (APA, 17.2.2021)