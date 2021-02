In dieser Galerie: 3 Bilder Daniil Medwedew ist und hat ein heißes Eisen. Foto: EPA/ROSS Steht nach einem Kraftakt gegen Rafael Nadal im Halbfinale: Stefanos Tsitsipas.

Foto: APA/AFP/Crock Karolina Muchova kühlt nach ihrem Sieg gegen Ashleigh Barty ab.

Foto: APA/AP/Brownbill

Melbourne – Dominic Thiem wird am Montag erstmals seit 2. März 2020 nicht mehr in den Top Drei der Tennis-Weltrangliste aufscheinen. Der Russe Daniil Medwedew setzte sich am Mittwoch im Viertelfinale der Australian Open in Melbourne gegen Landsmann Andrej Rublew klar mit 7:5, 6:3, 6:2 durch und überholt den Niederösterreicher im ATP-Ranking.

Medwedew trifft im Halbfinale auf Stefanos Tsitsipas (GRE-5). Der Grieche bezwang Rafael Nadal (ESP-2) nach 0:2-Satzrückstand in 4:05 Stunden mit 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5. Novak Djokovic (SRB-1) und der russische Sensationsmann Aslan Karazew standen bereits als Halbfinalisten fest.

Australian Open TV

Für das Spektakel des Tages war Tsitsipas verantworlich. Der 22-jährige Grieche ließ sich gegen den großen Rafael Nadal trotz eines 3:6,2:6-Rückstands nicht aus der Fassung bringen und drehte das Match gegen den 34-jährigen nach 4:05 Stunden noch zum Triumph. Nadal verpasste damit die Chance auf seinen insgesamt 21. Major-Sieg.

"Ich bin sprachlos. Ich habe keine Worte, für das, was da passiert ist. Es ist ein unglaubliches Gefühl, so kämpfen zu können auf so einem Level", freute sich Tsitsipas vor der "Geisterkulisse" nach seinem dritten und dann verwerteten Matchball.

Überraschend ausgeschieden ist am Mittwoch die topgesetzte Australierin Ashleigh Barty. Sie unterlag der als Nummer 25 gesetzten Tschechin Karolina Muchova mit 6:1, 3:6, 2:6.

Muchova trifft im unerwarteten Halbfinalduell nun auf die US-Amerikanerin Jennifer Brady, die ihre Landsfrau Jessica Pegula mit 4:6, 6:2, 6:1 bezwang. Für das andere Halbfinale hatten sich bereits Naomi Osaka (JPN-3) und Serena Williams (USA-10) qualifiziert.

Verabschieden musste sich auch Österreichs letzter Beitrag in Melbourne: Philipp Oswald unterlag an der Seite des Neuseeländers Marcus Daniell in seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale dem Duo Rajeev Ram / Joe Salisbury (USA/GBR-5) mit 6:7 (6), 2:6.

Ab Donnerstag sind außerdem wieder Zuschauer auf der Anlage im Melbourne Park. Der fünftägige Lockdown ende wie geplant um Mitternacht, teilte der Premierminister des Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, mit. In der Stadt sei in den vergangenen Tagen kein neuer Corona-Fall aufgetreten, weshalb die Maßnahmen wieder gelockert werden könnten.

Wie viele Zuschauer ab Donnerstag auf die Anlage dürfen, steht Medienberichten zufolge noch nicht fest. Die Obergrenze war für die ersten Turniertage auf 30.000 Besucher pro Tag festgesetzt worden. (APA, 17.2.2021)