Wien – Die Kurzarbeit steht vor einer weiteren Verlängerung. Der Ministerrat werde heute die Phase IV beginnend mit März beschließen, wurde dem STANDARD im Arbeitsministerium bestätigt. Im Wesentlichen bleibe die Regelung gleich wie die derzeit laufende Phase III.

Problematisch sei allerdings noch ein Punkt: Die Erfüllung der Grundbedingung für Kurzarbeit, wonach ein neu eingestellter Dienstnehmer mindestens einen Monat lang voll verdient haben muss, um in Kurzarbeit geschickt werden zu können. Das sei für die im Lockdown befindlichen Branchen wie Gastronomie, Beherbergungsbetriebe aber auch für Teile der Bauwirtschaft beim Hochfahren des Betriebes ein Problem, verlautet aus Sozialpartnerkreisen.

Knackpunkt Vollentlohnung

Auch für das AMS sei der eine vollentlohnte Monat wichtig, heißt es im Arbeitsministerium. Denn das sei die Basis für die Berechnung der Kurzarbeitsbeihilfe. Aber dieses Problem sei kein "Deal-Breaker", heißt es auch in Sozialpartnerkreisen, das sei lösbar. Nächste Woche ist dem Vernehmen nach ein Treffen der Sozialpartner-Präsidenten geplant, also von Wirtschafts- und Arbeiterkammer sowie der Gewerkschaft. Dabei könnte auch die Behaltefrist von einem Monat Thema sein, sie wird von Unternehmensseite als nach dem Lockdown besonders belastend kritisiert.



Arbeitsminister Martin Kocher hatte am Dienstag angekündigt, dass man "in den letzten Zügen der Gespräche mit den Sozialpartnern und den zuständigen Ministerien" sei, die Verlängerung der Kurz

arbeit sei zu "99 Prozent fertig". Aktuell sind 465.400 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Kurzarbeit, am meisten in den vom Lockdown besonders betroffenen Tourismus- und Handelsbetrieben, gefolgt von der Dienstleistungs- und Baubranche. (Luise Ungerboeck, 17.2.2021)