Das Spiel wird eine Free-2-Play-Mechanik nutzen.

Multiplayer Online Arena Games sind dank League of Legends und Dota seit vielen Jahren bei Gamern unglaublich beliebt. Im Sommer 2020 kündigte die Pokémon Company an, ihre populären Tierchen in genau diesem Genre gegeneinander antreten zu lassen. Ab März dürfen Android-Spieler erstmals probespielen.

Stärker werden



Der Kampf Fünf gegen Fünf, kombiniert mit der richtigen Auswahl an Charakteren könnte der Pokémon-Franchise gut zu Gesicht stehen. Ziel des Spiels ist es, die gegnerische Basis zu zerstören. Der taktische Aspekt ist allerdings das eigentliche Highlight. So kann der Charakter durch erfolgreiche Kämpfe im Level steigen und somit stärker werden, verschiedene Klassen unterstützen sich mehr oder weniger sinnvoll und vieles mehr.

Hinter dem Spiel stehen die Timi Studios, die dem großen chinesischen Entertainment-Konzern Tencent angehören. Zum bisherigen Portfolio zählen Games wie Honor of Kings und Call of Duty Mobile. Kenner der Spiele werden zurecht vermuten, dass es sich deshalb auch bei Pokémon Unite um ein Free-2-Play-Spiel handeln wird. Platz für Mikrotransaktionen, also das Ausgeben von Geld im Spiel, bietet das Konzept natürlich. So wird es voraussichtlich nur eine kleine Auswahl an Pokémon zur freien Verfügung geben – den Rest wird man sich kaufen müssen.

Solch ein Business-Modell bei einer Marke zu etablieren, die sehr auf Kinder und Jugendliche abzielt, hat bei einigen Fans schon für Unbehagen gesorgt. Bisher war Pokémon dafür bekannt, dass man für einen fixen Betrag ein vollwertiges Spiel in Händen halten durfte. Diese Ära scheint jetzt zu enden.



Beta auf Android



Die Beta, die im März vorerst nur in Kanada auf Android-Geräten stattfinden wird, soll den Entwicklern erste Eindrücke vermitteln, wie ihr Spiel aufgenommen wird. In weiterer Folge wird Pokémon Unite voraussichtlich noch dieses Jahr für Nintendo Switch und mobile Geräte erscheinen. Auch eine Crossplay-Funktion, also das Spielen über die eigenen Betriebssystem-Grenzen hinweg, wird möglich sein. (aam, 17.2.2021)