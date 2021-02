Erst im Dezember waren hunderte Schüler von Terroristen entführt worden. Foto: Kola Sulaimon / AFP

Kano – In Zentralnigeria haben bewaffnete Angreifer nach Angaben aus Sicherheitskreisen mehrere Schüler entführt. Auch die Lehrer der Kinder seien in der Gewalt der Entführer, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus offiziellen Kreisen. Den Angaben zufolge ereignete sich der Angriff Dienstagnacht in der Stadt Kagara im Bundesstaat Niger. Die genaue Anzahl der entführten Personen ist noch unklar, es sollen aber mehrere Dutzend sein. Ein Bursch soll getötet worden sein.

Das nigerianische Medium "P.M. News" veröffentlichte auf Twitter offenbar ein Video der Angreifer.

Laut der Nachrichtenagentur PR Nigeria trugen die Angreifer Militäruniformen und kamen auf Motorrädern. Sie überwältigten die Sicherheitskräfte und entführten anschließend die Kinder aus den Schlafsälen – manche Schülerinnen und Schüler sollen entkommen sein. Offenbar konnten die Sicherheitsbehörden die Region eingrenzen, wo sich die Bewaffneten mit ihren Geiseln nun befinden. Bei den Angreifern soll es sich um keine Terroristen handeln.

Erst im Dezember waren rund 340 Schüler einer Schule im Bundesstaat Katsina entführt worden. Die Terrororganisation Boko Haram reklamierte damals den Angriff für sich. Die Schüler wurden nach Verhandlungen wieder freigelassen. (red, 17.2.2021)