Fiebermessen, Schnelltests, Desinfektionsspender oder Maskenpflicht – welche Maßnahmen setzt Ihr Arbeitgeber? Foto: chayakorn lotongkum Getty Images/iStockphoto

Für manch einen jährt sich demnächst nicht nur der Beginn der Corona-Krise, sondern auch die Arbeit im Homeoffice. Denn Mitte März letzten Jahres stellten einige Unternehmen, in denen es möglich ist, ihren Betrieb gänzlich auf Homeoffice um. Manche haben diese Strategie bis jetzt nicht geändert – wer nicht dringend ins Büro muss, soll von zu Hause aus arbeiten. Dieser User berichtet:

Unterschiedliche Herangehensweisen

Neben der Homeoffice-Variante gibt es auch andere Strategien, wie Unternehmen in der Krise agieren. So können sich Mitarbeiter mancherorts mehrmals pro Woche testen lassen, es werden kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung gestellt oder Räumlichkeiten wurden in den vergangenen Monaten so adaptiert, dass der Arbeitsplatz sicherer geworden ist. In manchen Unternehmen wird auch eine Impfstrategie angedacht oder vereinzelt bereits auch umgesetzt. Andernorts gibt es wiederum kaum Maßnahmen, die zum Schutz der Belegschaft ergriffen werden. Auch die Arbeit im Homeoffice wird abgelehnt, obwohl diese möglich wäre.



Welche Corona-Strategie verfolgt Ihr Unternehmen?

Welche Maßnahmen werden zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergriffen? Wie stehen Sie diesen gegenüber? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 18.2.2021)