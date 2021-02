Es geht wieder. Foto: imago images/Icon SMI

Die Washington Capitals haben ihre Niederlagenserie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nach vier Spielen beendet. Der Meister von 2018 setzte sich am Dienstag bei den Pittsburgh Penguins mit 3:1 durch. Am Sonntag hatten die Capitals ebendort noch mit 3:6 verloren.

Die New Jersey Devils siegten bei ihrer Rückkehr nach 16 Tagen Spielpause wegen Corona-Maßnahmen beim Nachbarn New York Rangers mit 5:2. Sieben Partien der Devils waren verschoben worden, am Höhepunkt befanden sich bis zu 19 ihrer Spieler in Quarantäne. (APA, 17.1.2021)

NHL-Ergebnisse vom Dienstag:

Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 1:3,

New York Rangers – New Jersey Devils 2:5,

Buffalo Sabres – New York Islanders 0:3,

Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 2:3,

Los Angeles Kings – Minnesota Wild 4:0