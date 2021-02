Elon Musk will auch mit Starlink an die Börse.

Foto: Reuters, Steve Nesius

Das US-amerikanisches Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX schafft vergangene Woche eine neuen Eigenkapitalfinanzierung von 703 Millionen Euro und schaffte damit laut Insidern eine Bewertung von 61 Milliarden Euro. Hauptgrund dafür ist wohl der Start des Internet-Services Starlink.

Mit dem neuen Kapital springt das Unternehmen von Elon Musk in der Bewertung um satte 60 Prozent im Vergleich zur letzten Finanzierungsrunde im August. Damals lag man noch bei 38 Milliarden Euro. Laut "CNBC" soll es aktuell eine "verrückte Nachfrage" im Wert von knapp fünf Milliarden Euro innerhalb von nur drei Tagen gegeben haben. Die Kriegskassen von SpaceX scheinen also für die nächsten Jahre gefüllt zu bleiben.

Mit der Falcon 9 werden bis zu 60 Satelliten gleichzeitig ins All geschossen. Foto: AP, John Raoux

Schnelles Internet für alle

Ebenfalls für den großen Erfolg von SpaceX verantwortlich ist das Projekt Starlink. Mit Hilfe von tausenden Satelliten sollen Menschen auf der ganzen Welt Zugriff auf schnelles Internet haben – auch in weniger stark besiedelten Gebieten. Über 1.000 Satelliten für Starlink hat SpaceX schon ins All geschossen. Bis 2027 sollen es 42.000 sein. Eine erste Beta für Kunden in den USA, Kanada und Großbritannien ist bereits im Oktober 2020 gestartet.

Laut SpaceX haben sich bereits über 10.000 Nutzer in den ersten Monaten seit dem Beta-Start angemeldet. Vorbestellen kann man den Service aktuell für rund 82 Euro pro Monat auch in weiteren Ländern wie Mexiko oder Australien. Weiters wird ein rund 413 Euro teures Starter-Kit benötigt, das unter anderen einen Router und ein Terminal für die Verbindung mit den Satelliten beinhaltet. Der offizielle Start wird spätestens 2022 erwartet.

Die SpaceX-Führung hatte die Finanzierung des Projekts zuletzt mit einer Summe von über acht Milliarden Dollar beziffert. Dadurch sollen allerdings auch Einnahmen von rund 25 Milliarden Dollar jährlich möglich sein. Ein eigener Gang an die Börse ist laut Musk möglich. "Starlink muss im nächsten Jahr das Tal der negativen Einnahmen durchwandern. Wenn wir einen bestimmten Cashflow einschätzen können, sind wir an der Börse."

Die letzten Landungen von SpaceX-Raketen waren nicht erfolgreich. Foto: Reuters, Gene Blevins

"The Starship"

Neben Starlink gibt es natürlich noch das Raumfahrtprogramm von SpaceX. In Texas werden dazu laufend Testprojekte gestartet, viele davon erfolgreich in ihrem Bestreben eine bestimmte Höhe zu erreichen und dann sicher zu landen. Nur zuletzt kam es bei zwei Landungen zu Explosionen.

Ziel des Projekts ist es, Material und bis zu 100 Personen auf Missionen zum Mond oder Mars zu schicken. Unbeirrt von den Rückschlägen zuletzt, werden schon in den nächsten Wochen neue Starts vorbereitet. (aam, 17.2.2021)