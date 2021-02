Foto: Warner Bros. Pictures

Es gibt wenige Verfilmungen von Computerspielen, die gut sind und noch weniger, die Kultstatus erreicht haben. Ob man den 1995 von Paul W. S. Anderson veröffentlichten Mortal Kombat-Film als "gut" bezeichnen kann, darüber darf eifrig debattiert werden – Kultstatus hat er aber allemal. Alleine schon wegen des einprägsamen Soundtracks von The Immortals.

Im April 2021 soll nun der nächste Film rund um das Prügelspiel-Franchise erscheinen. Regie führt diesmal Simon McQuoid, dessen imdb-Profil bis auf einen Kurzfilm aus dem Jahr 2014 noch recht leer wirkt. Bereits jetzt ist aber klar, dass der Film – wie auch das restliche Franchise – wohl nicht mit übertriebener Gewaltdarstellung geizen wird.

Die Schauspieler des neuen Mortal Kombat-Films

Das Gaming-Branchenmedium IGN hat außerdem eine Liste der Schauspieler zusammengestellt, welche die einzelnen Kämpfer im neuen Film der Reihe verkörpern werden. Konkret handelt es sich dabei um:

Mehcad Brooks als Jackson "Jax" Briggs

Chin Han als Shang Tsung

Hiroyuki Sanada als Scorpion

Tadanobu Asano als Raiden

Sisi Stringer als Mileena

Ludi Lin als Liu Kang

Joe Taslim als Sub-Zero

Josh Lawson als Kano

Jessica McNamee als Sonya Blade

Max Huang als Kung Lao

Laut imdb hatte es zuvor Gerüchte gegeben, laut denen Vin Diesel, Megan Fox, Robin Shou, Daniel Wu, Manu Bennett, Scott Adkins, Jason Momoa, Tony Jaa, Ronda Rousey, Michael Jai White, Iko Uwais und Liam Neeson als Shao Khan, Kitana, Shang Tsung, Liu Kang, Kano, Johnny Cage, Nightwolf, Scorpion, Sonya Blade, Jax, Sub Zero und Raiden im Film auftreten würden.

Einblicke in die "Handlung"

Die Handlung des ersten Mortal Kombat-Films lässt sich auf der Rückseite eines Wurfsterns zusammenfassen: In einem Tournament treten die besten Kämpfer gegeneinander an, um über das Schicksal der Erde zu entscheiden. Kann man daher vom 2021er-Film mehr erwarten? IGN hat dies in einem aktuellen Interview nachgefragt.

IGN

Demnach ist der aktuelle Film zeigen, wie Young, der ein "abgewrackter MMA-Kämpfer" ist und ein Muttermal in Form des Mortal Kombat-Symbols auf der Brust trägt, sich mit Sonya Blade trifft. Sie führt ihn dann zum Tempel von Lord Raiden, wo er mit einer Gruppe von talentierten Kämpfern in Kontakt kommt.

Für den 18. Februar wurde ein neuer Trailer angekündigt, der wohl mehr über den Film verraten dürfte.

Lange Wartezeit für den dritten Film

Bereits kurz nach dem ersten Film der Reihe, nämlich im Jahr 1997, erschien mit Mortal Kombat: Annihilation der zweite Film des Franchises – dieser entwickelte sich jedoch zum kommerziellen Flop, weshalb ein potenzieller dritter Film fast zwei Jahrzehnte im Fegefeuer der Filmproduktionen verharren musste.

Im Jahr 2009 übernahm Warner Bros. schließlich das Franchise von Midway Games und begann 2010 mit der Entwicklung eines neuen Mortal Kombat-Films. Zuvor war Kevin Tancharoen als Regisseur vorgesehen, McQuoid übernahm im November 2016. Die Hauptaufnahmen fanden von September bis Dezember 2019 statt, großteils in den Adelaide Studios in Adelaide und an anderen Orten Südaustraliens. (stm, 17.2.2021)