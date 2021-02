SCR Altach goes Frauenfußball. Foto: imago images/Eibner

Altach – Der SCR Altach ist künftig auch in der Frauen-Fußball-Bundesliga vertreten. Die Altacher gehen für drei Jahre eine Spielgemeinschaft mit dem FFC Vorderland ein, die in der höchsten Spielklasse unter der Bezeichnung SPG SCR Altach/FFC Vorderland firmiert. Im Anschluss daran wird der SCR Altach alleiniger Träger des erfolgreichsten Vorarlberger Frauen-Fußballclubs. Das gaben die beiden Vereine am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.

Die Frauen des FFC tragen ihre Heimspiele künftig in der Cashpoint Arena aus und werden auch in den Farben des SCR Altach auflaufen. Durch die verbesserten Rahmenbedingungen soll die langfristige Etablierung in der Frauen-Bundesliga gesichert und der Frauenfußball in Vorarlberg gefördert werden. Zudem gibt es eine neue Kooperation mit dem FC RW Rankweil, der jungen Spielerinnen eine Perspektive in der zweiten Bundesliga bieten soll.

Nach dem SKN St. Pölten, der Wiener Austria in Spielgemeinschaft mit dem USC Landhaus und Sturm Graz, die in der Frauenliga zu Saisonhalbzeit die ersten drei Plätze einnehmen, ist damit künftig ein vierter heimischer Club sowohl in der Männer- als auch in der Frauen-Bundesliga vertreten. "Wir sind stolz, dass die Farben des SCR Altach zukünftig auch in der Frauen-Bundesliga vertreten sein werden", sagte Vizepräsident Werner Günz. Der FFC Vorderland hat dort auf Platz sechs überwintert. (APA; 17.2.2021)