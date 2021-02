Die ursprünglich aus Südamerika stammenden Erdäpfel zählen weltweit zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln. Es gibt sie in allen Sorten, Farben und Größen, sie schmecken süß oder erdig, sind speckig oder mehlig und man kann sie auf verschiedenste Arten zubereiten. Ob gekocht, gegrillt oder gebraten – Erdäpfel schmecken einfach so oder eignen sich perfekt als Beilage.

Weltweit werden jährlich etwa 370 Millionen Tonnen Erdäpfel geerntet. Foto: imago images/CHROMORANGE

Vielseitige Knolle

Obwohl Pommes frites oder Chips in vielen Ländern wohl die beliebteste zubereitete Form der Knollen sind, bieten Erdäpfel weit mehr als das. Sie können beispielsweise zu einer cremige Suppe, einem Püree, einem Aufstrich oder einem Salat verarbeitet werden. Als Hauptspeise eignen sie sich vor allem für Erdäpfelgulasch, Strudel, Auflauf oder Laibchen. Auch in Currys oder als Ofenkartoffeln sind sie beliebt. Außerdem lassen sich Knödel und Teige aus ihnen zubereiten. So vielseitig sie verkocht werden können, so facettenreich ist auch ihr Aussehen, wie dieser Beitrag zeigt:

Welche Gerichte mit Erdäpfeln schätzen Sie besonders?

Was schmeckt Ihnen hingegen weniger? Teilen Sie Ihre Lieblingsspeisen und Rezepte im Forum! (mawa, 19.2.2021)