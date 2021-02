Das Wikinger-Spiel schafft den Einzug in die Top 10 der Spiele mit den meisten gleichzeitigen Spielern und wurde bereits über 2 Millionen mal heruntergeladen

Trolle gibt es nicht nur im Social Web, sondern auch in der Wikingerwelt. Foto: Coffee Stain

Das Leben als Wikingermann oder -frau ist alles andere als geruhsam – dennoch, oder vielleicht genau deswegen scheint es derzeit aber auf die Gaming-Community einen großen Reiz auszuüben. Denn das Indie-Spiel Valheim erobert derzeit die Charts und entwickelt sich zum Überraschungshit.

Denn ein Blick auf die aktuellen Steam-Charts zeigt, dass derzeit (17.2.2021, 13 Uhr) 159.187 Spielerinnen und Spieler das Wikingerspiel gleichzeitig spielen. Demnach liegt Valheim aktuell auf Platz 4 der Charts, hinter Counter Strike: Global Offensive, Dota 2 und Playerunknown's Battlegrouds (PUBG). Auf Platz 5 folgt das von chinesischer Mythologie inspirierte Sandbox-Spiel Tale of Immortal, danach kommen Apex Legends und GTA V.

Foto: Steam

Doch auch jenseits dieser Momentaufnahme kann Valheim in die Halle der Ruhmreichen einziehen: Denn das Spiel schafft es mit einem Peak von 391.325 im Februar 2021 in die Bestenliste der Top Records. Angeführt wird dieses Ranking derzeit von PUBG mit 3.236.027 Spielern.

2 Millionen Downloads in 13 Tagen

Erst am vorherigen Montag hatte Iron Gate, das Team hinter Valheim, einen Meilenstein bekannt gegeben: Demnach wurde das Spiel bereits zwei Millionen Mal heruntergeladen, und zwar in bloß 13 Tagen. Damit habe man "die größte Wikinger-Population in mehr als 700 Jahren Geschichte" erschaffen, wie das Team verkündet: Im Jahr 1300 habe es bloß 500.000 Wikinger gegeben.

Ironisch dabei ist auch, dass Valheim gar nicht mal im engeren Sinne "fertig" ist. Stattdessen befindet sich das Indie-Game in der Early-Access-Phase, in welcher es noch so manche Bugs auszubügeln gilt. (stm, 17.2.2021)