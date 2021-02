Der Reigen an Filmen und Serien auf Basis von Videospielen auf Netflix geht weiter. Wie der Streamingriese verlautbarte, werden bald auch Fans des Moba Dota 2 mit einem eigenen Format bedient. Und zwar in Form eines Anime namens "Dota: Dragon’s Blood", für den ein Trailer veröffentlicht wurde.

Premiere feiern soll die Serie am 25. März. Für die erste Staffel sind acht Folgen angesetzt. Produziert wird das Werk von Studio Mir, das unter anderem auch schon an The Legend of Korra und Voltron: Legacy Defender gearbeitet hat. Man kooperiert dabei mit Valve, den Entwicklern von Dota 2.

Immer mehr Games-Serien

Das Portfolio an Games-Serien bei Netflix ist damit schon deutlich über 10 angestiegen. Die bekannteste Produktion ist freilich The Witcher, das gleichzeitig auch eine Buchverfilmung ist. Dazu kommen unter anderem zwei Produktionen zu Resident Evil, Serien zu Assassin’s Creed, Final Fantasy sowie Devil May Cry und ein Film zu The Division. Auch Konkurrent Amazon wittert hier ein Geschäft und arbeitet seinerseits an einer Serie zum postapokalyptischen Action-Rollenspiel Fallout.

Konkurrenz zu Dragon’s Blood kommt außerdem aus dem Hause Riot Games. Unter dem Titel Arcane arbeitet das Spielestudio ebenfalls an einer animierten Serie im League of Legends-Universum. Diese hätte ursprünglich schon letztes Jahr erscheinen sollen, wurde aufgrund der Pandemie aber auf 2021 verschoben. Ob Riot die Serie über eigene Kanäle veröffentlicht oder über eine Streamingplattform, ist noch nicht bekannt. (gpi, 17.2.2021)