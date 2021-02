Arnd Peiffer hat die deutschen Kastanien aus dem Feuer geholt. Foto: Jure MAKOVEC / AFP

Pokljuka – Routinier Simon Eder hat bei der Biathlon-WM in Pokljuka im Einzel über 20 km dem bisherigen Saisonverlauf entsprechend einen Spitzenplatz, aber keine Medaille geholt. Der 37-Jährige belegte am Mittwoch mit einer Strafminute Rang sieben. Felix Leitner wurde mit zwei Fehlschüssen 14. Den Titel sicherte sich der Norweger Sturla Holm Laegreid, der vor dem am Schießstand ebenfalls makellosen Deutschen Arnd Peiffer gewann. Mit Johannes Dale ging auch Bronze an Norwegen.

Peiffer beendete damit im siebten Rennen den deutschen Medaillenfluch, länger hatte der Deutsche Skiverband (DSV) bei einer WM noch nie auf die erste Medaille warten müssen. APA, sid, 17.2.2020)

Umfassender Bericht folgt!

Ergebnisse Männer, Einzel (20 km):

1. Sturla Holm Laegreid (NOR) 49:27,6 Min. (0 Schießfehler=Strafminuten)

2. Arnd Peiffer (GER) +16,9 Sek. (0)

3. Johannes Dale (NOR) +40,9 (1)

4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:12,9 Min. (2)

5. Johannes Thingnes Bö (NOR) +1:13,5 (2)

6. Said Karimulla Khalili (RUS) +1:45,3 (0)

7. Simon Eder (AUT) +1:59,7 (1)

Weiter: 14. Felix Leitner +3:17,1 (2)

34. Julian Eberhard +4:45,5 (4)

49. David Komatz (alle AUT) +5:30,2 (3)

Weltcup-Gesamtstand nach 18 Rennen: 1. J. Bö 837 – 2. Laegreid 779 – 3. Dale 666. Weiter: 14. Eder 427 – 25. Leitner 213 – 26. Komatz 212 – 39. Eberhard 116