Re: Winter und Corona, Hoffnung Palliativmedizin, The Truman Show, Dinner für zwei, Stöckl – dazu die Radiotipps

Michael Fassbender ist übergroßer Kopf der Band Soronprfbs und Exzentriker in Person – zu bewundern in der schrägen Komödie "Frank", 23.30 Uhr, WDR. Foto: WDR/Weltkino

SWITCHLIST

18.15 FUSSBALL

Europa League: Wolfsberg – Tottenham Aufgrund des Landeverbots für Flugzeuge aus Großbritannien steigt das Sechszehntelfinalhinspiel in der Europa League zwischen dem WAC und den Tottenham Hotspurs nicht in Klagenfurt, sondern in Budapest. Anpfiff ist um 18.55 Uhr. Salzburg trifft auf Villareal – zu sehen um 21 Uhr auf Dazn.

Bis 21.05, Puls 4

19.40 REPORTAGE

Re: Skilifte zu, Berge in Ruh? Winter und Corona Die Pandemie hat die Skilifte in Bayern zum Stillstand verurteilt. Wie gehen die beiden größten Tourismusorte mit dem Lockdown um? In Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen kämpfen ein Skischulleiter und eine Hüttenwirtin ums Überleben. Bis 20.15, Arte

20.15REPORTAGE

Hoffnung Palliativmedizin – selbstbestimmt sterben Mediziner kämpfen mit allen Mitteln gegen Krankheit und Tod. Das Lebensende ist aber auch ein Milliardengeschäft mit Hightech-Medizin, die den Sterbenden manchmal mehr Leiden verursachen kann als Linderung. Bis 21.00, 3sat

20.15 GLASSTURZ

Die Truman Show(USA 1998, Peter Weir) Truman Burbank ist der große Star einer Realityshow, hat davon aber nicht den blassesten Schimmer. Als er die Wahrheit erkennt, versucht er aus der ihm bekannten Welt auszubrechen. Jim Carrey konnte dabei wieder zeigen, dass in ihm mehr als ein Grimassenschneider steckt. Bis 22.20, Disney

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Im Schatten von Corona – Wie im Lockdown auf andere Krankheiten vergessen wird Im Schatten von Corona spielen sich noch viele andere Dramen ab: Operationen, die verschoben werden, um Intensivbetten für Covid-19-Patienten freizuhalten, oder Tumore, die viel zu spät erkannt werden. Bis 22.00, ORF 2

21.55 IMPRO-COMEDY

Dinner für zwei: Manuel Rubey und Lisa-Lena Tritsche Diesmal treffen sich Schauspieler und Kabarettist Manuel Rubey und Schauspielerin Lisa-Lena Tritscher zum Dinner für zwei. Gastgeber Christoph Fälbl serviert ihnen Charakterrollen, die spontan dargestellt werden müssen. Bis 22.30, ORF 3

23.05 TALK

Stöckl Zur fröhlichen Plauderstunde bei Barbara Stöckl treffen sich Topsy Küppers (Sängerin und Schauspielerin), Janine Flock (Skeleton-Pilotin), Gerhard Jelinek (Journalist und Autor) und Sasha Walleczek (Ernährungsberaterin). Bis 0.05, ORF 2

23.30 FARCE

Frank (GB/USA/IRL 2014, Lenny Abrahamson) Frank (Michael Fassbender) ist der exzentrische Frontmann der Rockband Soronprfbs. Er trägt ständig einen übergroßen Pappmaché-Kopf auf seinen Schultern. Inmitten der Einöde will die skurrile Truppe ein neues Album aufnehmen. Die prämierte Komödie basiert lose auf dem Leben des britischen Musikers Frank Sidebottom. Bis 1.00, WDR