Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Nyon – Red Bull Salzburg hat keine Chance mehr, die UEFA-Youth-League in dieser Saison nach 2017 zum zweiten Mal zu gewinnen. Das Exekutivkomitee des europäischen Fußball-Verbandes entschied am Mittwoch, den Bewerb aufgrund der Coronavirus-Pandemie und damit in Zusammenhang stehender Reiseeinschränkungen abzubrechen. Man wolle die Gesundheit der jungen Spieler auch schützen, hieß es. Salzburgs U19 hätte es in der Runde der letzten 64 Teams Anfang März mit Chelsea zu tun bekommen. (APA, 17.2.2021)