In dieser Galerie: 5 Bilder An einem sonnigen Wintertag glitzert der Schnee auf den Forstwegen. Foto: Stefanie Ruep Beim Abstieg nach Hof liegt einem der Fuschlsee zu Füßen. Foto: Stefanie Ruep Vom kleinen Gipfel des Lidaun haben die Wanderer eine Fernsicht über die Faistenau. Foto: Stefanie Ruep Hinter dem Wiestalstausee ist neben der Göll-Ostwand auch der Untersberg zu sehen. Foto: Stefanie Ruep Ein gemütlicher Aufstieg auf den Lidaun. Foto: Stefanie Ruep

Der Lidaun in Faistenau im Salzburger Flachgau ist zwar ein kleiner Berg, seine Aussicht kann sich aber sehen lassen. Vom Gipfel auf 1237 Metern Seehöhe blicken die Wanderer über den Wiestalstausee bis hinüber zum Untersberg und die Ostwand des Hohen Göll. Im Winter haben die kleinen Gipfel im Salzkammergut einen besonderen Reiz. Eine sonst fade Forststraße kann an einem sonnigen Tag mit Schneeschuhen zur weiß-glitzernden Schneebahn werden. Aber auch ohne Schneeschuhe ist der Lidaun im Winter ein lohnendes Wanderziel.

Ausgangspunkt ist das Ortszentrum von Faistenau, das für die Überschreitung am besten mit den öffentlichen Verkehrsmittel erreicht wird. Ein besonderes Schmankerl: Die Postbusse der Linie 150 und 155 in die Faistenau sind für Wintersportler gratis. Hinter dem Gemeindeamt hinunter Richtung Wald, an einer Kreuzfichte vorbei, startet am Waldrand entlang der Bärenweg auf den Lidaun.

Die Bären sind zwar schon lange nicht mehr in der Seenregion unterwegs – 1838 wurde in der Faistenau der letzte Bär im Land Salzburg erlegt –, doch 2006 soll hier noch Bär Moritz vorbeigeschaut haben. Der letzte Braunbär Österreichs stammte aus dem Ötscher-Gebiet und soll einige Jahre im Salzkammergut gelebt haben, bevor er verschwand. Die Touristiker haben das zum Anlass genommen, am Forstweg hinauf auf den Lidaun einen Themenweg anzulegen mit einer Bärenhöhle unterhalb des Gipfelwegs.

Blick auf den Fuschlsee

Der Abstieg erfolgt bei der Öffi-Tour in Richtung Norden nach Hof. Zunächst den Rundweg queren, einen etwas steileren Waldweg hinunter mit einer schönen Aussicht auf den Fuschlsee. Dann geht es flacher am Forstweg entlang Richtung Hofer Sattel (932 m). An einer Jagdhütte vorbei geht es rechts in mehreren Kehren am Forstweg bis zur Lebachstraße in Hof. Vom Ortszentrum Hof fährt der Bus der Linie 150 auf der Wolfgangsee-Bundesstraße im Halbstundentakt zurück in die Stadt Salzburg.

Wer lieber zum Ausgangspunkt zurückkehren möchte, weil dort das Auto steht, kann vom Gipfel auf einem Rundweg eine Forststraße entlang zurück nach Faistenau absteigen. (Stefanie Ruep, 18.2.2020)