Guardiolas Truppe liefert den besten Start in ein Kalenderjahr seit Bolton vor 115 Jahren, zudem war es der 17. Pflichtspielsieg in Folge

Riyad Mahrez schießt das 2:1. Foto: EPA/Peter Powell / POOL

Liverpool – Manchester City marschiert in der englischen Fußball-Premier-League weiter unaufhaltsam. Das Team von Josep Guardiola feierte mit dem 3:1 beim Tabellensiebenten Everton am Mittwochabend den zwölften Ligasieg in Folge (17 in Pflichtspielen) und baute im Nachtragsspiel den Vorsprung auf den ersten Verfolger, Lokalrivale Manchester United, auf zehn Punkte aus. Der Meister von 2019 hat in den vergangenen zwei Monaten alle Spiele gewonnen und eine Uralt-Rekordmarke ausgelöscht.

Zehn Oberhaus-Siege zu Beginn eines Kalenderjahres sind noch keinem Team gelungen, die Bolton Wanderers hatten 1906 neun Siege am Stück gefeiert. Dem FC Liverpool waren vergangene Saison acht Erfolge en suite gelungen, zudem hatten die "Reds" das Kalenderjahr 2019 mit zehn Siegen beendet. Im neunten Liga-Match des Kalenderjahres setzte es damals mit einem 0:3 gegen Watford aber die erste Niederlage der Saison.

Bärenstark

Die Treffer der imposant dominant auftretenden "Citizens" erzielten Phil Foden (32.), Riyad Mahrez (63.) und Bernardo Silva (77.). Richarlison glich für Everton zwischenzeitlich aus (37.). Burnley und Fulham trennten sich zuvor 1:1, Ashley Barnes (52.) egalisierte Ola Ainas Führungstreffer (49.). (APA, red, 17.2.2021)