Foto: AAP Image/Lukas Coch/via REUTERS

Sydney/Menlo Park – m Streit um ein Gesetz, das von digitale Plattformen Abgeltungen für die Verbreitung von Medieninhalten verlangt, hat der US-Social-Media-Riese Facebook in Australien ab Donnerstag Nachrichteninhalte sowie Wetter- und Katastrophenwarnungen von Behörden blockiert. Mark Zuckerbergs US-Konzern lehnt Lizenzzahlungen zugunsten australischer Medien ab.

Google indes schloss quasi im letzten Moment eine Vereinbarung über drei Jahre mit australischen Medienhäusern über Abgeltung und die Entwicklung von Abomodellen (etwa mit der News Corp.) ab. Das geplante Gesetz verlangt solche Vereinbarungen, gelingen sie nicht, werden Abgeltungen von Behörden festgelegt. Das Gesetz basiert auf kartellrechtlichen Regelungen, während etwa europäische Länder auf Urheberrecht setzen.

"Alarmierende Entwicklung"

Zur Sperre australischer Inhalte auf Facebook erklärte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch: "Dies ist eine alarmierende und gefährliche Entwicklung." Den Zugang zu lebenswichtigen Informationen für ein ganzes Land mitten in der Nacht abzuschneiden, sei skrupellos. In Westaustralien herrscht derzeit Buschbrände-Saison, im Osten des Landes führen starke Regenfälle zu Überflutungen.

Sowohl Facebook als auch der Google-Mutterkonzern Alphabet hatten zuvor Australiens Vorstoß, eine Abgabe zugunsten inländischer Medien für deren Inhalte zu verlangen, als undurchführbar bezeichnet. Beide drohten bereits im Jänner an, ihre Dienste in Australien einzustellen, sollte die Regelung in Kraft treten. Google nahm in den vergangen Tagen das Heft selbst in die Hand und schloss mehrere Vorverträge mit lokalen Medien. Es wird erwartet, dass das Gesetz in den kommenden Tagen vom Parlament verabschiedet wird. (APA/Reuters, red, 18.2.2021)