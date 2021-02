Folgt man den Ergebnissen der Analyse, ist London die beste Wahl, um als Influencer erfolgreich zu sein. Foto: iStock / Getty Images Plus/Dan Rentea

Ein digitaler Trendsetter auf Youtube, Instagram & Co zu werden kann ein lukratives Geschäft sein. Wie sehr der Erfolg eines Influencers vom Standort abhängt, will das britische Unternehmen Broadbanddeals.com in einer Analyse herausgefunden haben.

Dort hat man sich die 20 bevölkerungsreichsten Hauptstädte Europas angesehen und eine Reihe von Faktoren identifiziert, die zum Erfolg beitragen könnten. Etwa die Verfügbarkeit von kostenlosem WLAN, die Anzahl der Insta-würdigen Wahrzeichen der Stadt, das durchschnittliche monatliche regionale Suchvolumen für "Instagram" auf Google, wie viele Posts die Stadt als Hashtag auf Instagram gesammelt hat und wie viele registrierte Influencer es in der Stadt gibt.

Das Ranking wurde durch ein Punktesystem ermittelt, das die zehn besten Städte in Europa offenbart, in denen man leben sollte, um ein erfolgreicher Influencer zu werden.

Und so sieht das Ranking aus:

London hat mit insgesamt 4.196 Punkten die Nase vorn. Fast 3.000 Punkte stammen allein von Hashtags – es gibt derzeit 145.774.390 Beiträge mit "#London" auf Instagram.

Paris liegt mit 3.320 Gesamtpunkten auf dem zweiten Platz. Paris hatte die höchste Anzahl an Hashtags für das Wahrzeichen der Stadt, den Eiffelturm – es gibt derzeit 6.556.198 Hashtags auf Instagram, was zu 656 Punkten führte.

Auf dem dritten Platz liegt Moskau mit 1.661 Gesamtpunkten. Moskau erhielt 13 Punkte für die dort registrierten Influencer, 1.130 Punkte für "#Moskau", 24 Punkte für das durchschnittliche monatliche regionale Google-Suchvolumen für das Schlagwort "Instagram" und 127 Punkte für Wahrzeichen. Moskau hat die höchste Anzahl verfügbarer kostenloser WLAN-Hotspots (36.708), was der Metropole 367 Punkte einbrachte.

Madrid landet auf dem vierten Platz mit insgesamt 1.066 Punkten. Madrids Plaza Mayor hat 568.827 verwandte Hashtags auf Instagram, was 57 Punkte einbrachte. Die spanische Hauptstadt erhielt außerdem 16 Punkte für die Anzahl der in der Stadt lebenden Influencer und 74 Punkte für die Verfügbarkeit von kostenlosen WLAN-Spots.

An fünfter Stelle liegt Berlin (1.048 Punkte), an sechster Amsterdam (754 Punkte), an siebenter Rom (676 Punkte) und an achter Athen (481 Punkte).

In die Top Ten geschafft hat es auch Wien, nämlich auf Platz neun mit 396 Gesamtpunkten. Der Hashtag "#Vienna" hat 13.963.113 Beiträge auf Instagram, was zu 279 Punkten führte. Mit 3.004 kostenlosen WLAN-Hotspots in der Stadt erhielt Wien 30 Punkte, und sieben Punkte für registrierte Influencer – derzeit leben 71 in der Stadt.

Die zehntbeste Stadt für Influencer ist laut dieser Analyse Budapest. Für die 27 registrierten Influencer, die derzeit in der Stadt leben, wurden nur zwei Punkte vergeben. 278 Punkte wurden für "#Budapest" vergeben, fünf Punkte für Wahrzeichen und 20 Punkte für das durchschnittliche monatliche Suchvolumen. Schließlich erhielt Budapest 53 Punkte für die Verfügbarkeit von kostenlosem WLAN, womit die Stadt insgesamt 358 Punkte erreichte. (red, 19.2.2021)

Weitere Informationen und die vollständigen Ergebnisse findet man im Blogbeitrag: https://broadbanddeals.com/guides/best-cities-to-be-an-influencer/