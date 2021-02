Mit "Skyward Sword HD" bekommt ein weiterer Wii-U-Titel eine Neuauflage.

Foto: Nintendo

Nach über einem Jahr ohne große Ankündigungen, hielt Nintendo am Mittwoch eine einstündige Präsentation, auf der zahlreiche Neuerscheinungen und Erweiterungen zu bekannten Spielen verlautbart wurden. Die Liste weist zahlreiche Hochkaräter auf, die für Nintendo 2021 gute Geschäftszahlen und glückliche Spieler versprechen.

Nintendo DE

20 Ankündigungen

An der Indie-Games-Front erscheint im Sommer endlich Fall Guys auch für die Nintendo Switch. Zusätzlich soll im selben Zeitraum Outer Wilds erscheinen, ein First-Person-Puzzle-Game, welches den Spieler in eine Welt entlässt, die 22 Minuten vor der Zerstörung steht.

Fortsetzungen zu Fan-Lieblingen waren ebenfalls ein Thema. Die fordernde Action-Serie No More Heroes bekommt einen dritten Teil, der exklusiv im August für Nintendo Switch erscheinen soll. Auch der bunteste Shooter der Welt, Splatoon, geht in die dritte Runde, jedoch erst 2022.

Nintendo

Mario und Link

Erstmals wird auf Nintendo Switch auch ein Mario Golf erscheinen. Mit dem Untertitel Super Rush warten ab 25. Juni auf die Spieler neue Modi, eine rudimentäre Story und natürlich eine passende Bewegungssteuerung.

Dazu bleibt Nintendo auch ihrer Remake-Philosophie treu und legt mit The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ein weiteres Spiel neu auf. Der Titel erschien ursprünglich 2011 für die Wii und wurde schon länger als mögliches Remake gehandelt. Ab dem 16. Juli wird man das Spiel, sowie passende Joycons im Handel finden.

Nintendo

Starke Marken

Für die Millionen an Spielern des 2020er-Hits Animal Crossing, wurde eine Mario-Erweiterung für den 1. März angekündigt, bei dem die eigene Insel mit typischen Gegenständen aus den Mario-Spielen erweitert werden kann. Überraschend war die Präsentation von Star Wars Hunters, einem neuen Free-2-Play-Spiel in der bekannten Sci-Fi-Welt. Entwickeln wird das Spiel vom Studio Zynga, das auch Farmville und Word with Friends geschaffen hat. Die Erwartungen sollten also nicht allzu hoch geschraubt werden. Das Spiel soll 2022 erscheinen.

Gespannt darf man auf das neue "Abschießen"-Spiel Knockout City sein, das an eine Mischung aus Fortnite und Splatoon erinnert. Die Macher des AR-Spiels Mario Kart Live: Home Circuit wollen das bunte Treiben bereits am 21. Mai für Switch und andere Plattformen veröffentlichen.

Spannend sieht Project Triangle Strategy aus, ein neues Taktik-Rollenspiel im Stil von Octopath Traveler. Leider steht auch hier der Release erst für 2022 an.

Nintendo

Monster jagen

Informationen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 blieb Nintendo schuldig, versprach aber im Laufe der Präsentation zu einem späteren Zeitpunkt mehr zu dem Projekt verraten zu wollen. Der nächste größere Titel auf Nintendo Switch ist Monster Hunter Rise, das am 26. März erscheinen wird. Die Monsterjagd geht damit in die nächste Runde, exklusiv für die Nintendo-Plattform. (aam, 18.2.2021)