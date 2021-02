Damian Lillard trumpft auf. Foto: APA/AP/Ogrocki

New Orleans (Louisiana) – Dank 43 Punkten und 16 Assists von Damian Lillard haben die Portland Trail Blazers am Mittwoch (Ortszeit) 126:124 bei den New Orleans Pelicans gewonnen und damit ihre Erfolgsserie in der National Basketball Association (NBA) prolongiert. Es war der bereits sechste Sieg en suite für das Team aus "Stumptown". Die spielentscheidende Szene war ein Layup von Lillard 16 Sekunden vor dem Ende, bei dem er auch noch ein Foul zog und den fälligen Freiwurf zum Endstand verwandelte.

NBA-Spitzenreiter Utah Jazz feierte mit dem klaren 114:96-Erfolg im Spitzenspiel bei den Los Angeles Clippers sogar den bereits neunten Sieg in Serie. Die Gastgeber waren aber weiterhin stark ersatzgeschwächt, da ihnen neben den beiden blessierten Superstars Kawhi Leonard (Bein) und Paul George (Zeh) im Franzosen Nicolas Batum (Gehirnerschütterung) noch ein dritter Spieler aus ihrer Starting Five fehlte. (APA, 18.2.2021)



NBA-Ergebnisse vom Mittwoch:

Chicago Bulls – Detroit Pistons 105:102

Boston Celtics – Atlanta Hawks 114:122

Golden State Warriors – Miami Heat 120:112 n.V.

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 96:114

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 122:113

Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers 128:134 n.V.

New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers 124:126

Orlando Magic – New York Knicks 107:89

Philadelphia 76ers – Houston Rockets 118:113

Washington Wizards – Denver Nuggets 130:128