Das Festnetz-Internet von A1 war am Donnerstag österreichweit von einer DDoS-Attacke betroffen

Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Kunden des Anbieters A1 haben am Donnerstag über soziale Medien Netzausfälle in verschiedenen Teilen Österreichs gemeldet. Dies wurde auf Anfrage des STANDARD auch von einem Sprecher des Unternehmens bestätigt. "Aktuell kommt es in ganz Österreich zu Beeinträchtigungen im Festnetz-Internet", hieß es. "Sprachtelefonie (mobil und Festnetz) und mobile Datendienste sind nicht betroffen."

Inzwischen ist das Netz wieder online, teilte der Sprecher kurz darauf mit. Der Netzausfall dauerte somit von 9.20 bis etwa 10.45 Uhr. Ursache war eine DDoS-Attacke auf den Anbieter. Dabei werden die Server eines Unternehmens mit Anfragen zugemüllt, sodass sie schließlich zusammenbrechen. Konkret hat im vorliegenden Fall der Uplink nicht mehr funktioniert, wodurch es zu einem Fehler in der DNS-Auflösung kam. Kundendaten waren dabei nicht gefährdet.

Österreich-Karte zeigt aktuelle A1-Netzausfälle

Eine Karte auf allestörungen.at zeigte, in welchen Regionen Netzausfälle und -störungen zu verzeichnen waren. Die Daten basieren auf Meldungen der Userinnen und User. Der Karte zufolge war vor allem Wien betroffen, ebenso gab es Meldungen aus den Landeshauptstädten Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck. (stm, 18.2.2021)