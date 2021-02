Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Kunden des Anbieters A1 haben am Donnerstag über soziale Medien Netzausfälle in verschiedenen Teilen Österreichs gemeldet. Das wird auf Anfrage des STANDARD auch von einem Sprecher des Unternehmens bestätigt. "Aktuell kommt es in ganz Österreich zu Beeinträchtigungen im Festnetz-Internet", heißt es. "Sprachtelefonie (mobil und Festnetz) und mobile Datendienste sind nicht betroffen."

"Die A1-Experten arbeiten mit Hochdruck an der Fehleranalyse", heißt es von A1. Einen Zeitpunkt für die voraussichtliche Behebung der Störung konnte das Unternehmen am Vormittag noch nicht nennen. Auch zu den Ursachen des Ausfalls konnte man keine Angaben machen.

Österreich-Karte zeigt aktuelle A1-Netzausfälle

Eine Karte auf allestörungen.at zeigt, in welchen Regionen aktuell Netzausfälle und -störungen zu verzeichnen sind. Die Daten basieren auf Meldungen der Userinnen und User. Der Karte zufolge ist vor allem Wien betroffen, ebenso gibt es Meldungen aus den Landeshauptstädten Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck. (stm, 18.2.2021)