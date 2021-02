Foto: APA/AP/Franson

Edmonton – Connor McDavid hat am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen Meilenstein erreicht. Der 24-jährige Superstar bereitete beim 3:2-Sieg der Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets zwei Tore vor und verbuchte dabei seinen 500. Scorerpunkt.

McDavid schaffte die Marke in 369 Spielen und damit genauso schnell wie Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins). Alexander Owetschkin (Washington Capitals) benötigte 373 Spiele für 500 Punkte. McDavid und Crosby liegen in der Allzeitstatistik damit auf Rang acht. Am schnellsten hat Wayne Gretzky die 500 Scorerpunkte erreicht. Der wohl beste Spieler der Geschichte genötigte dafür 234 Partien für die Edmonton Oilers. (APA; 18.2.2021)



NHL-Ergebnisse vom Mittwoch:

Carolina Hurricanes – Florida Panthers 3:4 n.V.

Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 2:1

Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks 0:2

Edmonton Oilers – Winnipeg Jets 3:2

Calgary Flames – Vancouver Canucks 1:5