Gibt oder gab es je Leben auf dem Mars? Auf diese Frage soll die Nasa-Mission Perseverance neue Antworten liefern. Sie erreicht am Donnerstag in den Abendstunden den Mars. Und: Sie soll erstmals Proben sammeln, die dann zurück auf die Erde geschickt werden. Wieso die Wissenschaft so große Hoffnungen in die Mission setzt, ob es tatsächlich Leben auf dem "roten Planeten" geben könnte und wann der erste Mensch einen Fuß auf den Mars setzen dürfte, erklärt David Rennert vom STANDARD. (red, 18.2.2021)

