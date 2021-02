"European Best Destinations" ließ Userinnen und User darüber abstimmen, welches die 20 besten Reiseziele in Europa für 2021 sind

"Wohin möchten Sie in Europa in den Urlaub fahren, sobald das Reisen wieder sicher ist?" Diese Frage stellte "European Best Destinations" ihren Usern. Mehr als 600.000 Menschen aus 192 Ländern beteiligten sich nach Angaben der Brüsseler Reise-Website an dem Voting, das drei Wochen lang vom 20. Jänner bis zum 10. Februar lief.

Hier das Ergebnis:

Lofoten Foto: Getty Images/iStock

20. Lofoten, Norwegen

Nur 200 Kilometer vom Polarkreis entfernt, findet man auf den Lofoten viel wilde, unberührte Natur. Hohe Felswände und teils bis zu tausend Meter hohe, mit Schnee bedeckte Berge ragen aus dem Atlantik, unterbrochen werden sie von Tälern und geschützten Buchten mit feinen Sandstränden. Und hier und da steht auch eine rot gestrichene Fischerhütte. Diese Gegensätze scheinen auf viele der Umfrageteilnehmer sehr anziehend zu wirken.

Cornwall Foto: imago images/robertharding

19. Cornwall, England

Rosamunde-Pilcher-Fans sind im Herzen längst dort und werden der Behauptung zustimmen, dass Cornwall die vielleicht schönste Grafschaft in England ist. Sie liegt im äußersten Südwesten der Insel und zeichnet sich unter anderem durch ihre malerischen Sandstrände aus. Plymouth, Penzance, Falmouth, Port Isaac oder den St. Michael's Mount (ähnlich dem Mont Saint-Michel) gilt es zu entdecken. Wer auf der Suche nach Authentizität ist, kann auch dem alten Fischerhafen St. Ives einen Besuch abstatten. Interessant ist die Gegend auch wegen ihres Mikroklimas, selbst Palmen wachsen dort.

Wien

18. Wien, Österreich

Wien zählt ebenfalls zu einer der europäischen Top-20-Destinationen, die Besucher aus aller Welt nach dem Ende der Pandemie besuchen möchten. Eh klar.

Calp Foto: Getty Images/iStockphoto

17. Calp, Spanien

Calp schafft es auch auf die Liste der besten Reiseziele für 2021. Warum? Sonne, Strand, Natur. Dazu Gastronomie, Kultur und Geschichte. Mehr braucht es eigentlich nicht. Symbol von Calp ist der "Peñón de Ifach", ein riesiger, dreihundert Meter hoher Felsen, der die Kleinstadt in der Provinz Alicante dominiert. Durch eine Landenge mit der Stadt verbunden, ist er zu Fuß erreichbar. Wer sich nicht körperlich betätigen möchte: Die Sonne scheint von Jänner bis Dezember. Dem Müßiggang sollte also nichts im Wege stehen.

Kappadokien Foto: imago stock&people

16. Kappadokien, Türkei

Die windgeformten "Feenkamine" im "Tal der Liebe", aber auch der Göreme-Nationalpark und seine Höhlenbauten machen Kappadokien zu einer der schönsten Regionen der Welt. Im Laufe der Jahrhunderte wurden in der Region Kappadokien Höhlendörfer, aber auch Burgen und Heiligtümer von Menschenhand in den Fels gegraben. Besonders beliebt bei Touristen sind die Heißluftballonfahrten bei Sonnenaufgang.

Gent Foto: Getty Images/iStockphoto

15. Gent, Belgien

Gent verbindet die Vorzügen von Brügge, Brüssel und Antwerpen. Denn die zweitgrößte Stadt Belgiens ist so kosmopolitisch und lebendig wie Antwerpen, so ruhig wie ein Spaziergang an den Grachten in Brügge und gastronomisch so aufregend wie Brüssel.

Capri Foto: Getty Images/iStock

14. Capri, Italien

Blaues Wasser, Zitronenbäume und schöne Landschaften: Kein Wunder, dass nicht nur Prominente dem Charme dieser italienischen Insel erliegen. Capri ist zudem reich an außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten wie der Blauen Grotte, die Kaiser Tiberius als privates Schwimmbad nutzte, der Weißen Grotte, den Gärten des Augustus mit ihrem Blick über Capri und ihrer großen Vielfalt an mediterranen Pflanzen und Blumen, aber auch dem "Arco Naturale" oder der berühmten "Via Krupp": einer Straße, die ein bisschen wie die Lombard Street in San Francisco aussieht.

Französisch-Polynesien Foto: Getty Images/iStock

13. Tahiti, Französisch-Polynesien

Im Pazifischen Ozean gelegen, sind die Inseln von Tahiti für viele ein Traumreiseziel: 118 Eilande und Atolle locken mit ihrer natürlichen Schönheit – weißen Sandstränden, türkisfarbenen Lagunen und abwechslungsreichen Landschaften, die von Korallenatollen bis zu vulkanischen Berggipfeln reichen.

Dordogne-Tal Foto: Getty Images/iStockphoto

12. Dordogne-Tal, Frankreich

In den Sommermonaten bietet das Wasser der Dordogne Raum für Aktivitäten wie Schwimmen und Kanufahren. Sie ist der einzige Fluss in Frankreich, der Teil des Unesco-Weltnetzes der Biosphärenreservate ist. Das Dordogne-Tal birgt zudem Spuren seiner historischen Vergangenheit: Von den Höhlenmalereien bis zur römischen Besatzung, vom Hundertjährigen Krieg bis zur Renaissance – sie alle haben die Landschaft geprägt. Das Dordogne-Tal rühmt sich mit nicht weniger als fünf der "Schönsten Dörfer Frankreichs", darunter Collonges-la-Rouge, ein Dorf, das ganz aus rotem Sandstein gebaut wurde.

Tübingen Foto: Getty Images/iStockphoto

11. Tübingen, Deutschland

Tübingen wird als "versteckte Perle" unter Deutschlands Städten gehandelt. Die Stadt liegt rund 40 Minuten von Stuttgart entfernt und ist Teil des Bundeslandes Baden-Württemberg. Sehr gut erhalten, ist Tübingen eine traditionelle Universitätsstadt mit reichem Kulturangebot und vielen Veranstaltungen das ganze Jahr über. Zumindest in normalen Zeiten. Naturbegeisterte können den Botanischen Garten der Universität Tübingen besuchen und Kulturbegeisterte das Museum für antike Kulturen.

Lanzarote Foto: imago images/robertharding

10. Kanarische Inseln, Spanien

Auf den Kanarischen Inseln herrscht das ganze Jahr über Sonnenschein. Auf einigen Inseln wie Lanzarote werden bis zu 2.500 Sonnenstunden im Jahr erreicht, ein Rekord in Europa. Im Winter liegt die Temperatur nie unter 14 Grad und steigt an sonnigen Tagen auf bis zu 20 Grad. Die richtige Wahl also für einen entspannten, sonnigen Urlaub. Jede der Inseln ist einen Besuch wert: Teneriffa, die größte und bevölkerungsreichste, Lanzarote und ihr noch aktiver Vulkan, Fuerteventura, die heißeste und flachste mit ihren kilometerlangen Stränden, La Palma, die grünste, aber auch die feuchteste, Gran Canaria, die in der Mitte liegt und ein guter Kompromiss für den Familienurlaub oder für Sportler ist, aber auch die Inseln El Hierro, La Graciosa und La Gomera.

Fluss Koritnica, Soca-Tal Foto: imago images/imagebroker

9. Soca-Tal, Slowenien

Von der Europäischen Kommission als eine der besten nachhaltigen Tourismusdestinationen ausgezeichnet, ist das Soca-Tal ein ideales Ziel für Naturliebhaber: Schluchten und Wasserfälle, Seen und Höhlen, Flüsse findet man dort. Die Region umfasst 942 Quadratkilometer und ist in drei Gemeinden unterteilt: Bovec, Kobarid und Tolmin. Auch ein Abstecher nach Bohinj zahlt sich aus, eine weitere Destination für nachhaltigen Tourismus, die von der Europäischen Kommission mit dem Label "Eden" ausgezeichnet wurde.

Kotor Foto: Getty Images/iStock

8. Kotor, Montenegro

Die mediterrane Handels- und Hafenstadt Kotor hat es geschafft, ein Must-see-Ziel in Europa zu sein, aber auch ihren Charme und ihre Authentizität zu bewahren. Kultur und Geschichte treffen hier auf Natur und Brauchtum.

Melissani-See auf Kefalonia Foto: Getty Images/iStock

7. Insel Kefalonia, Griechenland

Südlich der Inseln Korfu und Lefkada gelegen, ist Kefalonia bekannt für seine sandigen Buchten. Für Naturfreunde empfiehlt sich ein Ausflug zum Melissani-See, der zu den Griechenlands Naturwundern zählt. Ebenfalls nicht verpassen sollte man den Xi Beach und das bunte Fischerdorf Asos. Der Strand von Xi ist berühmt für die eigentümlich Farbe seines Sandes. Dieser rot-orangefarbene Sand ähnelt dem der Tennisplätze von Roland-Garros. Der Strand trägt seit einigen Jahren eine blaue Flagge für die gute Qualität seines Wassers. Das bunte Fischerdorf Asos wiederum bietet sich für einen Familienurlaub auf Kefalonia an.

Paris

6. Paris, Frankreich

Was kann man zu Paris noch sagen, was nicht schon gesagt wurde? Eben. Es ist die Stadt der Liebhaber, der Kultur, der Museen, der zeitgenössischen Kunst, der Gastronomie, der Mode ...

Sibiu Foto: imago/Westend61

5. Sibiu, Rumänien

Sibiu liegt im Herzen der historischen Provinz Siebenbürgen. Vor einigen Jahren europäische Kulturhauptstadt, ist Sibiu Ziel für Feinschmecker, da sie die einzige Stadt in Rumänien ist, die mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

Florenz

4. Florenz, Italien

Zweifellos zählt Florenz zu den schönsten Städte der Welt und hat sich Rang vier der besten Reiseziele in Europa redlich verdient. Kunstliebhaber und Feinschmecker sind von ihr begeistert. Kein Wunder, dass so mancher Umfrageteilnehmer liebe heute als morgen dorthin möchte.

Cavtat Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Cavtat, Kroatien

Mit einer Mischung aus Sonne, Meer, Gastronomie, Natur, Kultur und Entspannung landet Cavtat auf dem dritten Stockerlplatz. Die Ortschaft liegt in einer Gegend, die auch die kroatische Toskana genannt wird, und der Touristen-Hotspots Dubrovnik befindet sich in der Nähe. Cavtats bestgehütetes Geheimnis ist der alte Stadtkern, der viele schöne Cafés und Restaurants beherbergt. Er hat eine von Palmen gesäumte Uferpromenade und ähnelt dadurch Saint-Tropez – nur das es dort etwas hektischer zugeht als in diesem ruhigen Städtchen.

Rom

2. Rom, Italien

Auch zu Rom braucht nicht viel gesagt zu werden: Seit Jahrzehnten ist sie eine der beliebtesten europäischen Städte für Reisende aus aller Welt. "Roma caput mundi": "Rom, die Hauptstadt der Welt" – und mehr noch als Paris oder Athen ein Freilichtmuseum.

Braga Foto: Getty Images/iStockphoto

1. Braga, Portugal

Das Top-Reiseziel der Umfrageteilnehmer ist Braga, das "portugiesische Rom". Die Stadt gilt ob ihrer prächtigen Kirchen, Klöster und Schreine als spirituelles Zentrum Portugals. Die Lebensqualität ist hoch, und auch die Corona-Krise scheint man – glaubt man der OECD – ganz gut im Griff zu haben. Die Stadt setzt sich auch für nachhaltigen Tourismus ein. Die Stadt ist von Porto aus gut öffentlich zu erreichen und lässt sich am besten zu Fuß erkunden. (red, 22.2.2021)

Service: Einen Überblick über die Gesundheitslage in den europäischen Ländern auf der Grundlage von Daten des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) findet man hier: "Re-open Europe".

Entsprechend dazu findet man länderspezifische Informationen auf der Seite des Außenministeriums: bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/