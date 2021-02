Nach 15 Jahren an der Spitze der Marketingorganisation – Nachfolge steht noch nicht fest – Ministerium schrieb Stelle am 6. Februar aus

Petra Stolba verabschiedet sich von der Österreich Werbung. FOTO: APA/HANS PUNZ

Wien – Seit 15 Jahren rührt Petra Stolba (56) an der Spitze der nationalen Tourismus-Marketingorganisation Österreich Werbung die Werbetrommel für Urlaub in unserem Land. Für einen weiteren Fünfjahresturnus will sie sich nicht bewerben. Wer den Job übernehmen wird, steht noch nicht fest. Die Geschäftsführung der ÖW hat das Tourismusministerium unter Elisabeth Köstinger laut "Kurier" am 6. Februar neu ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist läuft noch. Stolbas Vertrag endet im Oktober.

Ein Zerwürfnis mit Köstinger wird im Ministerium der Zeitung zufolge dementiert, die Ausschreibung sei "eine Routine, die alle fünf Jahre erfolgen muss". Stolba, die seit 2006 die ÖW-Alleingeschäftsführung innehat, will sich jedenfalls um keine weitere Amtsperiode bewerben: "Nach drei Funktionsperioden ist es Zeit, die Staffel weiterzureichen. Ich habe Ministerin Köstinger informiert, dass ich mich nicht mehr bewerben werde", erklärte sie laut "Kurier".

Ausschreibung läuft bis 8. März

Die Ausschreibung läuft dem Bericht zufolge bis 8. März. Voraussetzung für den Führungsjob bei der ÖW seien nur "Matura und abgeschlossene wirtschaftliche oder touristische Ausbildung". Mehrjährige Führungserfahrung im Tourismus sei "von Vorteil", aber nicht Bedingung. Wie man im Ministerium höre, soll die Entscheidung bis zum Sommer fallen.

Die Österreich Werbung befindet sich zu 75 Prozent in Händen des Landwirtschafts- und Tourismusministeriums, die restlichen 25 Prozent hält die Wirtschaftskammer Österreich. Das Marketingunternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter weltweit. Ministerin Köstinger ist Präsidentin der als Verein organisierten ÖW. Im Präsidium finden sich prominente Namen wie Elisabeth Gürtler, Robert Rogner sowie WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz und WKÖ-Gastro-Obmann Mario Pulker. (APA, 18.2.2021)