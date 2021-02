Welche Verkehrskonzepte braucht es in Graz? Foto: waldl

3,3 Milliarden Euro soll sie kosten, zwei Linien soll es geben, 2030 könnte die erste Bahn in Betrieb gehen – so lautet eine am Donnerstag veröffentlichte Studie der Grazer Stadtregierung, die den Bau einer U-Bahn in der steirischen Hauptstadt in Erwägung zieht. In vollautomatisierten Garnituren soll die Stadt unterirdisch befahren werden können, Knotenpunkt wäre der Jakominiplatz.

Überflüssig oder innovativ?

So neuartig diese Vorschläge klingen, so alt sind sie: Denn bereits vor mehr als 20 Jahren war ein ähnliches Projekt für die Stadt angedacht worden. Die Idee wurde damals allerdings verworfen. User "Franz Klug" erachtet eine U-Bahn in Graz als wenig sinnvoll und wünscht sich hingegen einen Ausbau der bestehenden Öffis:

Auch dieser User steht den Plänen skeptisch gegenüber und hätte folgende Ideen:

Was denken Sie: Braucht Graz eine U-Bahn?

Was spricht dafür, was dagegen? Welche anderen Verkehrskonzepte wären Ihrer Meinung nach sinnvoller? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 19.2.2021)