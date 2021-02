Verheimlicht ihrer Familie ihre Konversion zum Islam und steht mit Extremisten in Kontakt: Lola Créton als Anaïs in "Für meinen Glauben", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Vegafilm

19.40 REPORTAGE

Re: Das Attentat von Hanau – Ein Jahr voller Wut In zwölf Minuten wurden vor einem Jahr im hessischen Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund bei einem Anschlag getötet. Serpil verlor dabei ihren ältesten Sohn, jetzt geht sie in Hanauer Schulen, um Kinder gegen Rassismus zu immunisieren. Bis 20.15, Arte

20.15 SATIRE

Die Piefke-Saga (1–4/4) (A 1991/1992, Wilfried Dotzel / Werner Masten) Wer sich dieser Tage von den Vorgängen in Tirol immer wieder einmal an Die Piefke-Saga erinnert fühlt: ORF 3 serviert alle vier bisherigen Folgen an einem Abend. Und ja, Autor Felix Mitterer arbeitet dem Vernehmen nach an einem fünften Teil im Zeichen von Corona. Bis 2.45, ORF 3

20.15 DRAMA

Für meinen Glauben (Dévoilées, CH 2018, Jacob Berger) Von drei Frauen dreier Generationen und ihren Geheimnissen erzählt Jacob Berger in seinem Film: Léa (Julie Gayet) ist vom Verhalten ihrer zum Islam konvertierten Tochter Anaïs (Lola Créton) alarmiert. Großmutter Isabelle (Marthe Keller) erkennt sich hingegen in der Enkelin selbst wieder. Créton wurde beim Fernsehfilmfestival in La Rochelle als größte weibliche Schauspielhoffnung ausgezeichnet. Bis 21.50, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Chinesische Mauer (1/2) Der Zweiteiler spürt der Geschichte der 2500 Jahre alten Chinesischen Mauer nach. Dabei werden Fragen gestellt wie: Warum verläuft sie entlang der Grenzen von Vegetationszonen, und was trugen Klimawechsel zum Bau bei? Bis 23.25, ORF 2

22.35 WESTERN

Die gefürchteten Vier (The Professionals, USA 1966, Richard Brooks) Ein Millionär heuert vier Glücksritter an, um seine angeblich von mexikanischen Banditen entführte Frau (Claudia Cardinale) zu befreien und zurückzubringen. Nichts ist, wie es zunächst scheint in Richard Brooks’ kraftvoll inszeniertem und von Conrad Hall bestechend schön fotografiertem Western. Glaubwürdigkeit als Haudegen vermitteln Burt Lancaster, Lee Marvin, Roberty Ryan und Woody Strode. Bis 0.30 BR

22.45 BIOPIC

Nico, 1988 (I/B 2017, Susanna Nicchiarelli) Nicht Nico, die glamouröse Sixties-Muse und Sängerin von The Velvet Underground, steht im Fokus von Susanna Nicchiarellis Biopic, sondern auf die letzten beiden Lebensjahre der heroinsüchtigen, als Christa Päffgen in Deutschland geborenen Musikerin. Die dänische Schauspielerin und Sängerin Trine Dyrholm verkörpert sie als Gegenstück zur frühen Kultfigur. Bis 0.10, Arte

Trailer zu "Nico, 1988". Filmladen Filmverleih

0.20 KRIMI

Columbo – Wein ist dicker als Blut (Columbo – Any Old Port in a Storm, USA 1973, Leo Penn) Donald Pleasance greift als Winzer zu unlauteren Mitteln, um sein Weingut vor dem Verkauf zu schützen. Inspektor Columbo (Peter Falk) heftet sich an seine Fersen. Köstliche Vintagefolge der dritten Columbo-Staffel, Jahrgang 1973. Bis 1.50, ORF 2