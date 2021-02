Alexandra Liberda, geb. 1973 in Grieskirchen, studierte Klassische Archäologie, machte einen Abstecher in die IT- und Telekommunikationsbranche. Ende März eröffnet sie im sechsten Bezirk ein Lokal rund um Fermentation. Bruno Liberda, geb. 1953 in Mödling, wollte Papst werden, hat sich dann als Komponist auf den Schöpfungsprozess selbst verlegt. Als Autotheist kreiert er im Chaos Zustände, die er nie findet. Den Weg dorthin nennt er Musik. Nach einem Studium bei Roman Haubenstock-Ramati folgten Opern und Ballette, u. a. die erste elektronische Musik an der Staatsoper.

