The Ambassy von Marco Simonis

Nicht nur Österliches gibt es im Pop-Up von Marco Simonis, das wie schon vor Weihnachten in "The Ambassy" residiert. Foto: Marco Simonis

Marco Simonis eröffnete gerade rechtzeitig vor Ostern das Pop-Up in "The Ambassy" beim Wiener Stadtpark. Dort gibt es neben Delikatessen und allerlei Accessoires auch Brot von Robert Weichslbaum aus Rohrendorf bei Krems. Jeden Freitag wird Käseleberkäse von Döllerer in einem Semmerl von Weichslbaum angeboten.

Marco Simonis Pop-Up, Beatrixgasse 27, 1030 Wien

----------------------

Wiener Gastro & Delikatessen bei Gurkerl.at

Foto: gurkerl.at

Der im Dezember gestartete Lieferservice Gurkerl.at weitet sein Sortiment kontinuierlich aus. Seit Kurzem gibt es auch Essen aus der Wiener Gastronomie via Gurkerl.at geliefert. Darunter Gerichte im Glas von der Labstelle und Karmafood, Kuchen aus dem Landtmann und diverse Delikatessen aus dem Schwarzen Kameel sowie dem Mochi.



----------------------



Eskimo launchte "Recycling-Eis"

Foto: Eskimo

Reste aus der Eisproduktion, die produktionsbedingt nicht verarbeitet worden wären, sind seit Neuestem doch in der Eispackung zu finden: Schokoheld nennt sich die neue Sorte von Eskimo, bei der 40 Prozent "gerettetes" Eis verarbeitet werden. Dabei wird nicht verwendetes Eis wieder eingeschmolzen und neue Zutaten hinzugefügt. Laut Hersteller würden damit voraussichtlich mehrere Tonnen Lebensmittel pro Jahr gerettet. Fürs nachhaltige Komplettpaket ist auch die Verpackung zu 100 Prozent recycelbar.

----------------------



Hermann-Taler fürs Backrohr

Foto: Neuburger Fleischlos GmbH

Viele Kids lieben Chicken-Nuggets, leider ist das dafür verwendete Fleisch häufig von zweifelhafter Herkunft. Eine vegetarische Alternative sind die neuen Taler von Hermann Fleischlos. Die kleinen panierten Stücke, die man im Backrohr zubereitet, werden aus Kräuterseitlingen hergestellt und sind seit wenigen Wochen bei Spar erhältlich.

----------------------



Nussy Porridge

Spar hat fürs schnelle Frühstück seit Kurzem von Nussyy ein Bio Dinkel Birchermüsli und einen Bio Dinkel Porridge im Sortiment, beide Produkte sind vegan und ohne Zuckerzusatz.

----------------------



Leichtmilch in der Mehrwegflasche

Foto: Ja natürlich

Ja natürlich! hat im Rahmen seines Klimaschutzpaketes einige Produkte neu verpackt. So ist mancher Käse nun in Papiertassen erhältlich und – nach dem Start im Vorjahr mit Milch in Mehrwegflaschen – gibt es seit März auch Leichtmilch im Mehrweggebinde.

(red, 24.3.2021)