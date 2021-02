Koita und Camara. Foto: APA/KRUGFOTO

Mohamed Camara und Sekou Koita von Red Bull Salzburg sind von der Uefa wegen eines Doping-Verstoßes für drei Monate gesperrt worden. Die Strafe gilt über drei Monate, betrifft sämtliche nationalen und internationalen Wettbewerbe und gilt mit sofortiger Wirkung.

Das Duo hatte im Dezember während eines Lehrganges mit dem Nationalteam von Mali eine positive Dopingprobe abgegeben. Sie nahmen ein Mittel gegen Höhenkrankheit ein, das einen Wirkstoff enthielt, der auf der Liste verbotener Substanzen steht.

Die Uefa führte in der Entscheidungsbegründung an, dass es sich um kein vorsätzliches Dopingvergehen handelte. Allerdings sei jeder Spieler persönlich dafür verantwortlich, dass keine verbotenen Wirkstoffe in seinen Körper gelangen.

Salzburg vorbereitet

"Wir nehmen diese Entscheidung der Uefa zur Kenntnis, sind aber froh, dass in dieser Causa jetzt Klarheit geschaffen wurde und wir wissen, wie es konkret weitergeht", wird Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter in einer Aussendung zitiert. "Für uns bedeutet dies natürlich einen herben sportlichen Verlust. Aber auch wenn wir völlig unverschuldet in diese Situation gekommen sind, trifft uns die Entscheidung nicht unvorbereitet, weil wir den Kader entsprechend ausgerichtet haben."

Stürmer Koita (21), der Führende der Torschützenliste der Bundesliga (14 Tore), und Mittelfeldspieler Camara (21) verpassen damit fast die gesamte restliche Saison. Die Meisterrunde der aktuellen Bundesliga-Saison endet am 21. und 22. Mai, ein Einsatz am letzten Spieltag wäre für die beiden theoretisch möglich. (luza, 18.2.2021)