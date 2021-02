Der große Tierschutz-Gipfel beim STANDARD: Martin Balluch, Sebastian Bohrn Mena, Sarah Wiener, Madeleine Petrovic und Johann Schlederer diskutieren über Baustellen in der Landwirtschaft und veganes Leben

Es ist ein Thema, das die Österreicherinnen und Österreicher traditionell bewegt: Der Tierschutz. Aktuell verdrängt zwar Corona das Thema aus den Schlagzeilen, so wie auch fast alles andere. Doch Corona und Tierwohl, beides scheint zusammenzuhängen: So weisen auch Expertinnen und Experten, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation WHO, darauf hin, dass ohne wirksamen Schutz von Klima, Tieren und Erde, die Zahl der Pandemien weiter zunehmen wird.

Zugleich hat das vor kurzem durchgeführte Tierschutzvolksbegehren reges Interesse ausgelöst, immerhin 416.000 Menschen unterzeichneten das Volksbegehren.

Aber was hat sich dadurch verändert? Wie steht es um das Tierwohl in Österreich, wo gibt es die gröbsten Probleme und wo die Chancen auf Verbesserungen? Welche mehr oder weniger radikalen Veränderungen braucht es: Müssen wir auf Fleisch ganz oder teilweise verzichten, was ist der richtige Preis von tierischen Lebensmitteln und wie radikal darf der Kampf ums Tierwohl sein?

Stellen Sie ihre Fragen

Darüber diskutieren wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden". Mit dabei ist Sebastian Bohrn Mena, Initiator des Tierschutzvolksbegehrens. Mit uns diskutieren wird auch Martin Balluch, Obmann des Vereins gegen Tierfabriken und die wohl prominenteste Köchin Deutschlands, die für die österreichischen Grünen im Europaparlament sitzt, Sarah Wiener. Die Runde wird komplementiert durch Johann Schlederer, den Chef der heimischen Schweinebörse und schließlich Madeleine Petrovic, Vereinspräsidentin von Tierschutz Austria.

Wie immer gilt: Wir wollen mit Ihnen diskutieren! Schreiben Sie uns ihre Fragen an unsere Expertinnenrunde, erzählen Sie uns, wie Sie es mit Fleischkonsum und veganen Leben halten, welchen Beitrag Landwirte und Konsumenten zum Tierschutz leisten sollen und wo Sie Verbesserungspotenzial beim Tierwohl sehen. Die spannendsten Postings wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 18.2.2021)