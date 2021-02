Vier Gegentore für Dragovic. Foto: imago images/Eibner

Bayer Leverkusen hat in einem Spiel mit völlig unterschiedlichen Verläufen im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinales eine 3:4-Niederlage bei den Young Boys in Bern kassiert. Der deutsche Bundesligist mit Aleksandar Dragovic in der Innenverteidigung lag am Donnerstag nach 45 Minuten mit 0:3 zurück, schaffte dann bis zur 68. Minute den Ausgleich und ging nach einem unglücklichen Gegentor in der 89. Minute doch noch als Verlierer vom Platz.

Mit dem Achtelfinale planen darf Manchester United nach einem unerwartet deutlichen 4:0 bei Real Sociedad. Bruno Fernandes (27., 57.), Marcus Rashford (65.) und Daniel James (90.) trafen für die "Red Devils". Liga-Rivale Leicester blieb mit einem 0:0 bei Slavia Prag ebenfalls auswärts ungeschlagen. Christian Fuchs saß bei den "Foxes" auf der Bank.

Begnügen

Von Italiens Vertretern musste sich Milan bei Roter Stern Belgrad nach zweimaliger Führung mit einem 2:2 begnügen. Der Serie-A-Spitzenclub schonte Spieler wie Zlatan Ibrahimovic. AS Roma gewann bei Braga mit 2:0.

Dragovic machte in Bern wie seine Teamkollegen vor der Pause schlechte Figur. Die Schweizer legten aus zwei Eckbällen durch Christian Fassnacht (3.) und Jordan Siebatcheu (19.) vor, beim 3:0 für die Young Boys durch Meschack Elia (44.) verschätzte sich dann der Wiener bei einem hohen Ball entscheidend. Patrik Schick mit einem Doppelpack (49., 52.) und Moussa Diaby (68.) schafften für die Werkself dann den 3:3-Ausgleich. Siebatcheu stellte den Sieg der Hausherren mit seinem zweiten Tor des Abends aber sicher, nachdem Leverkusens Torhüter Niklas Lomb den Ball nach einem Stangenschuss an den Rücken bekommen hatte. (APA, 18.2.2021)

Ergebnisse der Sechzehntelfinal-Hinspiele in der Fußball-Europa-League am Donnerstag:

Dynamo Kiew – FC Brügge 1:1 (0:0)

Wolfsberger AC – Tottenham 1:4 (0:3)

Olympiakos Piräus – PSV Eindhoven 4:2 (3:2)

Young Boys Bern – Bayer Leverkusen 4:3 (3:0)

FK Krasnodar – Dinamo Zagreb 2:3 (1:1)

SC Braga – AS Roma 0:2 (0:1)

Slavia Prag – Leicester City 0:0



Roter Stern Belgrad – AC Milan 2:2 (0:1)

Real Sociedad – Manchester United 0:4 (0:1)

Rückspiele am 24. und 25. Februar