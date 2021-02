Wer nicht monatlich zahlen will, freut sich auf Office 2021.

Foto: Microsoft

Später in diesem Jahr sollen zwei neue Versionen, eine für Privatpersonen und eine für Firmen, von Office erscheinen. Office 2021 wird sich dabei an jene Kunden richten, die noch immer nicht den Cloud-basierte Version Office 365 nutzen wollen.

Kleinere Verbesserungen



Eine vollständige Liste der neuen Features hat Microsoft mit der Ankündigung von Office 2021 noch nicht mitgeliefert. Bekannt sind beispielsweise ein neu hinzugekommener Dark-Mode und einige kleinere Verbesserungen in den einzelnen Programmen im Vergleich zur 2019er-Version. Word, Excel und PowerPoint sollen etwa mehr Barrierefreiheit erlangen und in Excel sollen dynamische Arrays und die Funktion XLOOKUP ergänzt werden. Große Änderungen wird man aber nicht erwarten dürfen. Im Fokus von Microsoft stehen weiterhin Featureerweiterungen und Benutzeroberflächenverbesserungen für Office 365.

Dennoch will Microsoft auch jene Kunden erreichen, die noch nicht in die Coud wechseln wollen. "Wir wollen dahin gehen, wo auch unsere Kunden sind," wird Head of Microsoft 365, Jared Spataro, auf "TheVerge" zitiert. "In den letzten 10 Monaten haben sehr viele unserer Kunden in die Cloud gewechselt, aber es gibt immer noch bestimmte Szenarien, wo Kunden diesen Schritt nicht gehen wollen."

Mit diesen Szenarien meint Spataro vor allem sehr strikte IT-Systeme, in denen Prozesse und Apps nicht monatlich geändert werden können. Für Kunden wird sich dennoch in Sachen Support und Preisgestaltung einiges ändern.

Kürzerer Support



So wird Office nur noch für fünf Jahre unterstützt und nicht mehr sieben Jahre, wie das bei Microsoft in der Vergangenheit bei Office gehandhabt wurde. Bei den Preisen werden Versionen für Großfirmen um 10 Prozent angehoben. Die Home-Version soll sich preislich weiterhin an der 2019er-Version orientieren. (red, 19.2.2021)