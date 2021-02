Blizzard begleitet mittlerweile zwei "World of Warcraft"-Varianten parallel.

Foto: Blizzard

Am Freitag um 23 Uhr MEZ beginnt die Blizzcon, ein Onlineevent, bei dem der Spielehersteller Blizzard mehr zu aktuellen und kommenden Games verraten möchte. Absichtlich oder unabsichtlich sind jetzt schon Informationen zu World of Warcraft aufgetaucht.



Patches und Erweiterungen



Der Leak verrät mehr zum Patch 9.1 von Shadowlands, der aktuellen Erweiterung von World of Warcraft. In einer neuen Zone wartet demnach ein neuer Dungeon auf die Spieler, sowie ein Zehn-Mann-Raid in Torghast. Zusätzlich soll man storytechnisch die verschiedenen Faktionen in Shadowlands vereinen können und erstmals im Gebiet auch Flugtiere nutzen dürfen.



Bei World of Warcraft Classic, das sich bei Fans weiterhin großer Beliebtheit erfreut, soll Burning Crusade als Erweiterung demnächst verfügbar sein. Wie schon vor vielen Jahren dürfen Spieler erneut durch das dunkle Portal in die Outlands reisen. Als Rassen werden Blutelf und Draenei ergänzt. Laut dem Leak sollen Spieler aber entscheiden können, ob sie die Erweiterung annehmen oder nicht. Blizzard will deshalb Server bereitstellen, die Burning Crusade ignorieren.



Ob die Gerüchte stimmen und was Blizzard sonst noch auf der Blizzconline verraten wird, kann man am Freitag ab 23 Uhr live im Stream verfolgen. (aam, 19.2.2021)