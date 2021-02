Ab Freitag, 19. März um 21.10 Uhr – Prominente und weniger bekannte Menschen erinnern sich in der Reihe von Gerhard Jelinek und Birgit Mosser-Schuöcker an Wendepunkte

Schauspielerin Erni Mangold. Foto: ServusTV / Maximilian Lange

Wien – Die sechsteilige Dokumentations-Reihe "Österreichs wunderbare Jahre" erzählt zum Auftakt am 19. März in "Unsere 50er" von der Zeit nach dem Krieg. Zu Wort kommen Menschen, die in diesem Jahrzehnt jung waren. "Prominente und auch weniger bekannte Menschen erinnern sich in der Dokumentation von Gerhard Jelinek und Birgit Mosser-Schuöcker an die positiven Wendepunkte ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte, die immer auch den Zeitgeist widerspiegelt", heißt es in der Ankündigung.

Zu sehen sind etwa Erinnerungen von Ernst Piëch (Enkel von Ferdinand Porsche), Schauspielerin Waltraut Haas, Maria Jakl (sie war eine der ersten Stewardessen Österreichs), Erni Mangold oder Sepp Forcher. Am 26. März geht es um "Unsere 60er", am 2. April folgt "Unsere 70er", danach am 9. April "Unsere 80er", um die 90er-Jahre geht es am 16. April, am 23. April dann um die 2000er-Jahre. (red, 19.2.2021)