Der für die Pensionistenwohnhäuser zuständige Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigte am Donnerstag die fristlose Entlassung von Gabriele Graumann. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Die seit September 2020 suspendierte Geschäftsführerin des Kuratoriums der Wiener Pensionistenwohnhäuser (KWP), Gabriele Graumann, ist mit sofortiger Wirkung entlassen worden. Ein entsprechender Beschluss wurde in der Sitzung des Vorstands gefasst, teilte das Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mit. Im Raum stehen unter anderem vergaberechtliche Verfehlungen.

Verdachtsmomente erhärtet

In Zusammenhang mit einem Bericht des Stadtrechnungshofs waren im Vorjahr Verdachtsmomente gegen die Geschäftsführerin und weitere Mitarbeiter publik geworden. Unter anderem soll es um Preisabsprachen gehen, die auch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nach sich zogen.

Auch der KWP-Vorstand prüfte und meldete am Donnerstag, dass sich die Verdachtsmomente "durch eine vom Vorstand beauftragte externe Untersuchung erhärtet" hätten. Zudem seien neue Vorwürfe hinzugekommen, zu denen Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft erfolgen werden.

Lange Liste an Vorwürfen

Die Prüfung habe "negativ überraschende Fakten" zutage gebracht, heißt es in einem Schreiben an Graumann, aus dem der "Kurier" zitiert. Ihr wird darin unter anderem vorgeworfen, überhöhte Prämien von in Summe 50.000 Euro bezogen zu haben, am KWP-Vorstand vorbei. Außerdem soll Graumann ihrem Lebensgefährten, der als Führungskraft im KWP arbeitet, regelmäßig Prämien gewährt haben, ohne zu dokumentieren, warum. Die Lebensgemeinschaft habe sie entgegen den Vorschriften über Jahre nicht gemeldet, heißt es im "Kurier" außerdem.

Und die Liste ist noch länger: So ist auch die Rede von einer "aufklärungsbedürftigen Führung" der ihr zugeordneten Handkassa, einer "aufklärungsbedürftigen Visa-Kartengebarung" in ihrem Wirkungsbereich und einer "hochproblematischen Reisetätigkeit". Graumann soll außerdem einen Vorteil angenommen haben, indem sie ihre Privatwohnung von einem Geschäftspartner des KWP ausmalen ließ.



Das KWP teilte am Donnerstag außerdem mit, dass Suspendierungen gegenüber weiteren leitenden Angestellten aus den Bereichen Bau sowie Compliance/Recht ausgesprochen wurden.

Neue Geschäftsführung

Auch ein neuer Geschäftsführer wurde ernannt. Christian Hennefeind wird mit 1. März die Funktion ausüben. Die Bestellung des bisherigen Personalchefs des Fonds Soziales Wien erfolgt laut Hacker-Büro bis zur Einleitung einer Neustrukturierung des KWP – die am Donnerstag ebenfalls in Auftrag gegeben wurde. (APA, red, 19.2.2021)