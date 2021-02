Bekannte Charaktere wie Scorpion dürfen ihr Kampfrepertoire schon im Trailer zeigen.

Foto: Warner Bros.

Nachdem am Mittwoch erste Details zum neuesten Mortal-Kombat-Film veröffentlicht wurden, zieht Warner Bros. jetzt mit dem offiziellen Trailer nach. Dieser verspricht die Fighting-Game-Serie erneut mit viel Fan-Service zum Leben zu erwecken.

IGN

Get over here!



Die Liste an schlechten Videospiel-Verfilmungen ist wohl auch deshalb so lange, weil schon die Anzahl an missglückten Versuchen Mortal Kombat einigermaßen akzeptabel auf die Kinoleinwand zu bringen oder auf diverse Datenträger zu pressen unagenehm hoch ist. Ob die Neuauflage hier gegensteuern kann, lässt der Trailer lediglich erhoffen.

In den rund zweieinhalb Minuten sieht man bekannte Figuren der Spiele-Serie, etwa Scorpion, Sub-Zero oder auch Sonya Blade. Alle dürfen entweder einige ihrer bekannten Moves vollführen oder zumindest manche der legendären Zitate abgeben. Dabei fehlt auch nicht die übertriebene Gewalt, die die Mortal-Kombat-Spiele so berühmt gemacht hat. Man sieht, wie Jax seine Arme verliert oder Scorpion Gegner aufspießt.

Von der ursprünglichen Prämisse entfernt sich aber auch dieser Film nicht. Erneut geht es um das legendäre Turnier, zu dem ausgewählte Kämpfer aus verschiedenen Welten gegeneinander antreten sollen. Auseinandersetzungen zwischen den Figuren scheinen laut Trailer aber auch abseits davon stattzufinden.

Jax und Sub-Zero bekommen im Trailer ihren Auftritt. Foto: Warner Bros.

Most impressive



Ob Fans die offenbar sehr ernste Inszenierung zu schätzen wissen, muss man abwarten. In den Spielen schwingt immer auch eine gewisse Selbstironie mit, die im Film offenbar fehlen wird. Ob das wenig bekannte Aufgebot an Schauspielern und der unerfahrene Regisseur das Unmögliche möglich machen und aus dem Material einen unterhaltsamen Film drehen können, wissen wir am 16. April. Da soll der Film in die Kinos kommen und auf HBO zu sehen sein. (aam, 19.2.2021)